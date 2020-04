Real Madrid ii inchide usa in nas lui Ronaldo! Madrilenii nu sunt interesati sa il readuca pe starul portughez pe Bernabeu 

Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Juventus in aceasta vara.

Plecarea lui Ronaldo la Juventus este din ce in ce mai discutata, dupa ce presa italiana a scris ca oficialii "Batranei doamne" i-ar fi stabilit deja pretul lusitanului, pe care nu l-ar mai putea tine in contextul crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus.

Juventus nu ar mai putea sustine salariul starului portughez de 31 de milioane de euro pe an, si ar fi dispusa sa il vanda pentru 60 de milioane de euro.

Desi in Corrierre dello Sport s-a scris despre posibilitatea revenirii sale pe Santiago Bernabeu, la Real Madrid, oficialii clubului madrilen nici nu iau in calcul posibilitatea. Conform cotidianului SPORT, atacantul nu intra in strategia de transferuri a clubului "blanco", a carui prioritate sunt jucatorii tineri.

Real a ramas in "seceta de goluri" dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, insa nu il vor inapoi. Obiectivul lor principal este Kylian Mbappe, si in cazul in care PSG refuza sa negocieze, vor apela la a doua optiune, Erling Haaland.