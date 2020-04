Ar fi BOMBA anului! Juventus, pregatita sa il "sacrifice" pe Cristiano Ronaldo pentru a se salva! Italienii i-au stablit pretul starului portughez

Pandemia de coronavirus va forta cluburile sa ia masuri drastice in ceea ce priveste partea economica, pentru a se putea salva.

Cluburile vor fi obligate sa vanda jucatori, sa scada salarii si sa recurga la metoda schimbului de jucatori odata incheiata pandemia, din cauza faptului ca se anunta o criza economica.

In Italia deja se speculeaza ca Juventus isi pregateste planul de "criza" si ar fi dispusa sa isi vanda starul, pe Cristiano Ronaldo, in schimbul sumei de 60 de milioane de euro, cu 40 de milioane mai putin decat suma platita pe el in 2018. Italienii vor sa se salveze cu transferul lui Ronaldo, care incaseaza 31 de milioane de euro pe sezon, plus bonusuri.

Conform "Corrierre dello Sport", oficialii "Batranei doamne" au inceput sa tatoneze terenul cu reprezentantii portughezului, pentru a se asigura ca ambele parti vor ajunge la un acord. Daca nu s-ar putea realiza transferul, Ronaldo va mai ramane un an in Italia.

Presa speculeaza ca Ronaldo ar putea reveni pe Bernabeu, dupa ce a fost surprins in tribune la El Clasico, insa portughezul nu intra in planurile lui Zidane sau Florentino Perez, presedintele Realului.

O alta varianta ar fi revenirea portughezului in Premier League, la Manchester United, care si-a exprimat mereu interesul sa il readuca.