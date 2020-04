Era anuntat la acelasi nivel cu Ronaldo si Real il prezenta ca pe viitorul 'Balon de Aur'! Confesiunile lui Robinho

Robinho, fost atacant la Real Madrid, regreta si acum faptul ca nu a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a avea o cariera la nivelul asteptarilor puse in el.

Brazilianul a fost adus de Real in 2005 de la Santos pe 24 de milioane de euro si toata lumea se astepta sa straluceasca. A resuit insa doar 35 de goluri in cele 4 sezoane petrecute pe Bernabeu.

A mai trecut pe la Mancheter City si AC Milan, cu rezultate oscilante, fara sa reuseasca sa fie vedeta in jjurul careia echipa sa isi construiasca succesele.

Intr-un interviu acordat Marca, Robinho isi aminteste de plecarea de la Real, care i-a lasat un gust amar, si de relatiile cu jucatori precum Ibrahimovic sau Beckham. "Zlatan mi-a spus ca am tot ce ii trebuie unui atacant, iar Beckham a fost intotdeauna alaturi de brazilieni, a facut parte din grupul nostru", a spus Robinho.

"Cand am ajuns la Real, in lot era un grup mare de brazilieni, iar antrenor era Vanderlei Luxemburgo. Stiu ca unii oameni se asteptau sa castig Balonul de Aur. Au aparut comparatii cu Pele, insa nu va fi altul ca el niciodata. Am fost lipsit de maturitate, de capacitatea de a gandi clar. Mi-as dori mult sa il vad pe Florentino Perez, sa il imbratisez si sa ii multumesc pentru tot ce a facut pentru mine." a mai declarat Robinho pentru Marca.