A pus-o pe Georgina sa-l TUNDA! :)) Surpriza totala: ce reactie a avut Ronaldo cand a vazut ca e filmat

Cristiano Ronaldo respecta cu strictete masurile impuse din cauza pandemiei de coronavirus.

Starul portughez este in carantina in Portugalia si a postat un clip pe Instagram in timp ce este tuns chiar de iubita sa.

Georgina nu s-a atins de codita lui Ronaldo si i-a scurtat parul doar prin parti si la spate.

In momentul in care a vazut ca este filmat, atacantul lui Juventus a reactionat cu celebrul "Si".

"Stati acasa si ramaneti aranjati! #stayhomestaysafe", a fost mesajul lui Ronaldo din descrierea clipului.