”𝐁𝐔𝐍 𝐕𝐄𝐍𝐈𝐓, 𝐙𝐀𝐑𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐎𝐕𝐒𝐊𝐈! 💙

SCM Universitatea Craiova anunță cu entuziasm numirea lui Zare Markovski în funcția de antrenor principal al echipei noastre de baschet masculin. ✍️

Cu o carieră impresionantă de aproape 30 de ani la cel mai înalt nivel, în campionate de top precum Italia, Franța, Elveția și Turcia, fost selecționer al Macedoniei și României, Zare Markovski aduce la Craiova experiență, personalitate și o mentalitate orientată spre performanță. 🫡

De-a lungul carierei, a condus echipe de tradiție ale Europei, a disputat finale de campionat și de cupă și a contribuit la dezvoltarea unor generații de jucători. Astăzi, experiența sa se întâlnește cu ambiția Craiovei într-un nou capitol plin de provocări și obiective îndrăznețe”, a postat Sport Club Municipal Universitatea Craiova.

SCM Universitatea Craiova, locul 3 în ultima ediție de campionat

În vârstă de 66 de ani, Zare Markovski a semnat un contract valabil pe un sezon.

Antrenorul macedonean a condus în carieră şi naţionala ţării sale, între anii 1997-1999, respectiv reprezentativa României, în 2017-2018, notează news.ro.

În sezonul 2025-2026, SCMU Craiova a obţinut medalia de bronz, după ce a câştigat finala mică a Ligii Naţionale cu Dinamo Bucureşti (2-1 la general).