OFICIAL Inter Milano și-a prezentat noul transfer! Pe cine a adus Cristi Chivu

Inter Milano și-a prezentat noul transfer! Pe cine a adus Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
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Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a anunţat marţi transferul mijlocaşului sârb Aleksandar Stankovic.

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Aleksandar Stankovic (20 de ani) este fiul cel mai mic al fostului jucător Dejan Stankovic, legendă la Inter Milano. Aleksandar a lucrat la Primavera cu antrenorul Chivu, atrăgându-i atenţia acestuia. 

Fiul lui Dejan Stankovic a semnat cu Inter Milano

Stankovic a fost împrumutat de Inter la Lucerna, în Elveţia, pentru sezonul 2024-25, pentru ca în vara anului 2025 jucătorul să fie cumpărat de Club Brugge, cu care a semnat un contract pe patru ani.

Acum Inter Milano l-a achiziţionat plătind 23 de milioane de euro. „Este de nedescris: am început să joc fotbal pentru Inter pentru că visul meu era să joc pe San Siro. 

Pentru mine, este o emoţie pe care încă trebuie să o procesez”, a declarat Aleksandar Stankovic pentru site-ul oficial al clubului. Sârbul a semnat un contract pe 5 ani, scrie News.ro.

Cristi Chivu, conferință de presă înainte de noul sezon din Serie A

Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Inter va avea și o altă ”țintă” pentru noua stagiune: un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, astfel că antrenorul român are nevoie de întăriri la echipa sa în această vară.

În această perioadă, Inter i-a pierdut pe Denzel Dumfries și Stefan de Vrij, dar se așteaptă să bifeze câteva nume importante și la capitolul veniri.

Până atunci, Chivu va răspunde întrebărilor adresate de jurnaliștii italieni înainte de perioada de pregătire, scrie jurnalistul Simone Togna. Săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, va fi programată o conferință de presă la care va participa antrenorul român, dar și președintele ”Beppe” Marotta.

”Săptămâna viitoare, probabil luni, va începe oficial sezonul 2026/27 al echipei Inter, odată cu conferința de presă a lui Chivu și a președintelui Marotta, susținută la Appiano (moment care, cel mai probabil, va coincide cu primul antrenament al nerazzurrilor”, a scris ziaristul italian.

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