Aleksandar Stankovic (20 de ani) este fiul cel mai mic al fostului jucător Dejan Stankovic, legendă la Inter Milano. Aleksandar a lucrat la Primavera cu antrenorul Chivu, atrăgându-i atenţia acestuia.

Fiul lui Dejan Stankovic a semnat cu Inter Milano

Stankovic a fost împrumutat de Inter la Lucerna, în Elveţia, pentru sezonul 2024-25, pentru ca în vara anului 2025 jucătorul să fie cumpărat de Club Brugge, cu care a semnat un contract pe patru ani.

Acum Inter Milano l-a achiziţionat plătind 23 de milioane de euro. „Este de nedescris: am început să joc fotbal pentru Inter pentru că visul meu era să joc pe San Siro.

Pentru mine, este o emoţie pe care încă trebuie să o procesez”, a declarat Aleksandar Stankovic pentru site-ul oficial al clubului. Sârbul a semnat un contract pe 5 ani, scrie News.ro.