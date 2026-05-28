Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia

”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții.

Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.

Ce se întâmplă cu contractul lui Chivu

Întrebat dacă tehnicianul român își va prelungi contractul, președintele lui Inter a răspuns:

”Este o formalitate, nu o prioritate în comparație cu programul care ne așteaptă. Are contract, îl vom prelungi pentru că este corect.

A demonstrat că este unul dintre antrenorii de mare perspectivă și este normal să primească o recompensă, nu doar prin prelungirea contractului, ci și printr-o reevaluare financiară”.