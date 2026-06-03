Cristi Chivu a primit vestea: 50.000.000€

Cristi Chivu a primit vestea: 50.000.000€ Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani) a avut un sezon de senzație la Inter Milano, reușind să câștige, încă din primul an, atât titlul cât și Coppa Italia.

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Așa cum era de așteptat, la campioana Italiei vor exista mai multe mișcări de trupe, având în vedere că obiectivul pentru sezonul următor va fi unul ambițios. Pe lângă trofeele de pe plan intern, pe care Inter trebuie să le apere, conducerea ar vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

Inter Milano îl vrea pe Marco Palestra! Atalanta cere 50 de milioane de euro

Inter nu va sta foarte mult pe gânduri și va ”răspunde” cu un transfer impresionant din Serie A. ”Nerazzurrii” au pus ochii pe Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul recent încheiat la Cagliari, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel.

Italianul a impresionat cu evoluțiile sale, astfel că a intrat în vizorul campioanei Inter, care va trebui să plătească o sumă consistentă pentru a-l transfera. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Atalanta i-a fixat prețul la 50 de milioane de euro.

Palestra este născut în Buccinasco, o provincie din apropiere de Milano, dar este crescut de Atalanta, club care l-a și promovat în fotbalul de seniori. Fundașul dreapta a fost chiar în lotul grupării din Bergamo în anul în care italienii au câștigat Europa League cu Gian Piero Gasperini.

În sezonul recent încheiat, Palestra a fost titular incontestabil la Cagliari, unde a prins 37 de partide, iar evoluțiile sale l-au adus și la naționala Italiei, unde a bifat deja două prezențe.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia

Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.

”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții. 

Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.

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