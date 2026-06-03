Cristi Chivu a primit vestea: 50.000.000€

Așa cum era de așteptat, la campioana Italiei vor exista mai multe mișcări de trupe, având în vedere că obiectivul pentru sezonul următor va fi unul ambițios. Pe lângă trofeele de pe plan intern, pe care Inter trebuie să le apere, conducerea ar vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

Inter Milano îl vrea pe Marco Palestra! Atalanta cere 50 de milioane de euro

Inter nu va sta foarte mult pe gânduri și va ”răspunde” cu un transfer impresionant din Serie A. ”Nerazzurrii” au pus ochii pe Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul recent încheiat la Cagliari, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel.

Italianul a impresionat cu evoluțiile sale, astfel că a intrat în vizorul campioanei Inter, care va trebui să plătească o sumă consistentă pentru a-l transfera. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Atalanta i-a fixat prețul la 50 de milioane de euro.