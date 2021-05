Poate fi transferul anului: Atletico vrea un atacant de top in schimbul lui Morata! Cine poate ajunge la Madrid din vara

Atletico Madrid este interesata sa il aduca pe atacantul lui Juventus, Paulo Dybala, si doreste sa il ofere la schimb pe Alvaro Morata.

Morata s-a intors la Juventus in vara trecuta, sub forma de imprumut, si a avut un inceput de sezon excelent, dar a suferit probleme fizice in partea doua a stagiunii si a jucat mai putin. Dybala a fost accidentat o mare parte din sezon si s-a intors la antrenamente abia la finalul lunii martie. Contractul argentinianului expira in iunie 2022, iar clubul torinez nu i-a semnat inca prelungirea.

Potrivit postului de radio spaniol Cadena Ser, Paulo Dybala ar fi foarte aproape sa plece de la Juventus, iar Atletico Madrid ar fi interesata de serviciile acestuia. Spaniolii anunta ca actualii campioni ai primei ligii spaniole au inceput deja discutiile cu Juventus, iar Diego Simeone il admira pe atacantul in varsta de 27 de ani de foarte mult timp.

Juventus ar dori sa il transfere definitiv pe Alvaro Morata, dar nu doreste sa plateasca o suma foarte mare pentru serviciile acestuia, avand in vedere prestatia slaba pe care a avut-o Dybala in acest sezon acest schimb ar fi usor de realizat in urmatoarea perioada de mercato

Paulo Dybala a jucat doar 26 de meciuri in acest sezon, in care a marcat de 5 ori, iar Alvaro Morata a avut 20 de goluri in 44 de partide, fiind si al doilea cel mai bun marcator din lotul bianconerilor.