Incepe curatenia la Juventus! Doar sase jucatori sunt de neatins! Anuntul facut de presa din Italia 

Juventus a ratat titlul in acest an, iar echipa se pregateste de reconstructie.

Problemele din acest sezon i-au facut pe sefii lui Juventus sa anunte masuri drastice si schimbari majore in lot din sezonul urmator. 'Batrana Doamna' incheie campionatul la o diferenta uriasa de liderul Inter si ar putea chiar sa rateze locurile de Champions League.

Astfel, conducatorii clubului au facut deja lista jucatorilor care raman la club, iar presa din Italia, citata de Mundo Deportivo anunta ca doar sase fotbalisti din lotul lui Juve sunt de neatins: De Ligt, Cuadrado, Chiesa, Bonucci, Kulusevski si Danilo.

Restul jucatorilor ar fi disponibili pentru vanzare, inclusiv Cristiano Ronaldo, despre care s-a scris in ultimul timp ca oricum nu ar mai ramane, in ciuda faptului ca mai are un an de contract.

Faptul ca echipa lui Pirlo ar putea rata urmatorul sezon din Champions League ar cantari mult in decizia lui Ronaldo, care ar cauta o alta destinatie. In afara de starul portughez, pe lista ar mai fi si nume precum Rabiot, Demiral, Ramsey sau Bernardeschi, pe care Juventus ar putea primi sume importante de bani.