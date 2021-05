Juventus i-a gasit inlocuitor lui Ronaldo! Cine e fotbalistul care ar putea ajunge in Serie A din aceasta vara

Juventus se claseaza pe locul 5 in Serie A si este pe punctul sa piarda un loc ce asigura prezenta in Champions League, cu o etapa inainte de finalul sezonului.

Potrivit publicatiei spaniole Sport si ziarului italian La Stampa, Antoine Griezmann, actualul jucator al celor de la FC Barcelona, este principala tinta a lui Juventus pentru sezonul urmator. Conducerea "bianconerilor" doreste sa il aduca pe francez, in cazul in care Cristiano Ronaldo decide sa plece la finalul stagiunii actuale.

Ronaldo este pregatit sa se desparta de Juventus daca nu va juca in Champions League, anul viitor, iar una dintre posibilele destinatii ar fi Manchester United, fostul sau club. Echipa condusa de Andrea Pirlo se bate in ultima etapa pentru obtinerea unui loc spre Champions League si are neaparat nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu Bologna, de duminica dupa-amiaza.

Griezmann nu s-a adaptat la formatia de pe Camp Nou de cand a venit de la Atletico Madrid, dar si el ar putea refuza Juventus, daca acestia nu reusesc sa ajunga in Champions League. In momentul de fata, starul francez are un contract cu Barcelona pana in iunie 2024 si este dorit si de Simeone inapoi, pe Wanda Metropolitano.