Barcelona are de unde alege! Cine sunt jucatorii potriviti sa-i ia locul lui Messi pe Camp Nou! Nume SURPRIZA in Top 5!

Nu exista niciun jucator care poate face tot ceea ce face Messi pe teren.

Insa, potrivit jurnalistilor de la Marca, sunt cativa care ar putea sa il inlocuiasca pe argentinian la Barcelona.

Acestia s-au folosit de portalul ScoutIT, dezvoltat de analistul Jesus Lagos.

Acolo au introdus diverse filtre, pentru a stabili calitatile care il definesc pe Messi, au pus o limita de varsta pentru cel care ar trebui sa ii ia locul si au cautat prin cele mai importante 5 competitii din Europa si alte 4 care au piete bune de transfer, Brazilia, Argentina, Portugalia si Olanda.

Astfel, spaniolii au obtinut o lista cu 10 posibili inlocuitori ai lui Messi, primii 5 care au cele mai multe asemanari cu argentinianul fiind:

1. Dybala - care i se aseamana cel mai mult, deplasandu-se pe teren in aceleasi zone ca Messi.

2. Mahrez - care i se potriveste profilului de jucator al argentinianul, dar care are cifre mai slabe decat Messi in ceea ce priveste golurile si pasele de gol. El poate fi luat in considerare in contextul in care City este interesata de Messi, iar Mahrez ar putea ajunge in schimbul lui la Barcelona.

3. Neymar - care poate fi confundat cu Messi din punct de vedere metric, insa el are zone de actiune mai reduse decat ale argentinianului. Intoarcerea lui pe Camp Nou ar fi cu siguranta o bucurie pentru fanii catalanilor.

4. Berghuis - care este surpriza acestei statistici, dar care se remarca prin cifrele foarte bune inregistrate in comparatia cu Messi la raportul de goluri sau zonele de actiune de pe teren.

5. Bruno Fernandes - care ii seamana lui Messi in ceea ce priveste deplasarea pe gazon.

Ceilalti 5 fotbalisti care au obtinut rezultate similare cu Messi la mai multe capitole sunt De Arrascaeta, Pizzi, Gnabry, Sancho si Werner.

