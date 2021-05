"Mi-am atins obiectivele la Juventus!" Postarea lui Ronaldo care i-a pus pe fani in alerta! Ce a pus pe Instagram 

Juventus a incheiat unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani.

Echipa lui Pirlo a fost aproape sa rateze si grupele Champions League, insa rezultatul lui Napoli din ultima etapa a fost decisiv, iar Juventus a incheiat sezonul pe locul patru.

Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei mai criticati jucatori din lotul lui Juve in acest sezon, in ciuda faptului ca a iesit golgheter in Serie A. Despre el s-a scris ca ar putea pleca din vara, in ciuda faptului ca intelegerea sa expira in sezonul urmator.

La final de sezon, Ronaldo a postat pe Instagram un mesaj emotionant, care i-a pus pe fani in alerta. Mesajul pare unul de despartire, in care isi evidentaza realizarile in perioada petrecuta la Juventus.

"In acest an nu am reusit sa castigam campionatul, felicitari lui Inter pentru titlul meritat. Cu toate astea, vreau sa pretuiesc ce am obtinut in acest sezon la Juventus, atat la nivel colectiv, cat si individual. Supercupa Italiei, Cupa Italiei si titlul de golgheter ma fac fericit, mai ales pentru dificultatea cu care am obtinut aceste lucruri.

Cu aceste reusite, am atins obiectivul pe care mi l-am pus inca din prima zi cand am ajuns in Italia: sa castig campionatul, Cupa si Superupa, si de asemenea sa fiu cel mai bun jucator si cel mai bun marcator din aceasta tara, plina de jucatori incredibili, cluburi imense si o cultura a fotbalului proprie.

Sunt mandru de ceea ce s-a tot accentuat in ultimele zile: campion in Anglia, Spania si Italia; castigator al Cupei in Anglia, Spania si Italia; castigator al Supercupei in Anglia, Spania si Italia; cel mai bun jucator in Anglia, Spania si Italia; cel mai bun marcator in Anglia, Spania si Italia; peste 100 de goluri inscrise pentru un singur club in Anglia, Spania si Italia.

Nu se compara cu nimic sentimentul ca mi-am lasat amprenta in tarile in care am jucat, si ca am oferit bucurie fanilor cluburilor pe care le-am reprezentat. Pentru asta muncesc, asta ma pune in miscare si acest lucru voi urmari pana in ultima zi.

Va multumesc tuturor celor care au luat parte la aceasta calatorie! Ramanem impreuna", a scris Ronaldo pe Instagram.