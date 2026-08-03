Pio Esposito a luat decizia în privința contractului cu Inter Milano

Pio Esposito a luat decizia în privința contractului cu Inter Milano Serie A
SPORT.RO
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Francesco Pio Esposito a lămurit situația sa contractuală cu formația milaneză. Atacantul italian este decis să continue alături de nerazzurri și privește cu mare încredere spre viitor.

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În cadrul unui interviu pentru Sky Sport, jucătorul a analizat evoluția sa în tricou lui Inter și și-a dezvăluit obiectivele pentru stagiunea următoare. Trecerea de la eșalonul secund la rigorile din prima ligă a reprezentat o provocare pe care vârful a gestionat-o cu succes până în acest moment.

„Anul trecut am depășit așteptările, veneam din Serie B și sunt fericit de modul în care a decurs primul sezon la Inter”, a spus jucătorul.

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Liniștit în privința negocierilor

Referitor la prelungirea înțelegerii, Pio Esposito a sugerat că discuțiile sunt pe drumul cel bun și a lăsat detaliile tehnice în seama reprezentanților săi. „Sunt foarte liniștit, mă simt excelent aici la Inter. Este un aspect despre care discută impresarul meu cu clubul, fără niciun fel de problemă”, a transmis atacantul.

Vârful și-a stabilit țintele pentru sezonul viitor, vizând o îmbunătățire constantă a cifrelor individuale.

„Ne pregătim și muncim mult, meciurile cu Milan și Juventus vor fi teste importante pentru a ne verifica nivelul. Este mereu superb să joci un derby, chiar dacă este un amical îl vom aborda într-un mod serios. Suntem o echipă puternică și vom juca pentru a câștiga și în acest an.

Jucăm împreună (n.r. - cu Filip Stankovic) de când aveam 11 ani, a fost fantastic să ne reîntâlnim. În timpul verii am vorbit cu el și l-am întrebat dacă se va întoarce, este un lucru minunat la care visam de mici”, a mai zis Esposito.

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