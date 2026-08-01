Echipa pregătită de Cristi Chivu a învins-o pe Manchester City într-un amical de lux la loviturile de departajare (3-1) după ce la capătul a 90 de minute tabela de marcaj a indicat 1-1.

Ce a avut de zis Cristi Chivu după ce a bătut-o pe Manchester City: ”Mă bucur pentru un singur lucru”

După meci, Chivu s-a declarat mulțumit de faptul că că niciunul dintre jucătorii săi nu s-a accidentat. Tehnicianul a apreciat modul în care echipa a evoluat și a explicat, în același timp, că tinerii mai au nevoie de timp ca să se ridice la nivelul celorlalți.

De asemenea, Chivu a ținut să puncteze și că în această etapă a pregătirii rezultatul trece în plan secund, principala preocupare fiind îmbunătățirea condiției fizice

”Mă bucur că nimeni nu s-a accidentat, acesta este scopul în aceste meciuri. Am ajuns acum două zile și încă nu ne-am revenit după decalajul cu fusul orar. Am făcut un antrenament ușor ieri, dar băieții au arătat că sunt campioni, că sunt demni de echipa pe care o reprezintă. Au făcut o primă repriză excelentă, au citit jocul adversarului, chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă.

Jucătorii tineri pot și trebuie să se descurce mai bine, ca toți ceilalți. Evident, acesta este doar începutul pentru ei. Pot și trebuie să se descurce mai bine, iar acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea, chiar și pentru coechipierii lor mai experimentați.

Totul începe cu asta, cu atitudinea potrivită, cu dorința de a juca la un nivel înalt. Trebuie să ai răbdare cu ei, lipsa lor de experiență este evidentă în unele situații. Vrem să ne antrenăm bine și să ne îmbunătățim condiția fizică pentru meciurile următoare, pentru că meciurile sunt întotdeauna cele mai bune antrenamente.

Trebuie să încercăm să rămânem sănătoși și să evităm accidentările, cu aceste deplasări lungi, acesta este obiectivul principal”, a spus Chivu.

Manchester City - Inter 1-1 (1-3 d.l.d.)

”Cetățenii” au deschis scorul în minutul 14, prin Divin Mubana, care l-a învins pe Josep Martinez, portarul ”nerazzurrilor”, în urma pasei decisive venite de la Antoine Semenyo.

În minutul 20, Interul lui Chivu a restabilit egalitatea prin Benjamin Pavard. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Ulterior, au avut loc lovituri de departajare. City a ratat trei consecutive (Ait-Nouri, Khusanov și Nico), marcând prin Claudio Echeverri, executant al celui de-al patrulea penalty.

Echipa din Milano a înscris la loteria penalty-urilor prin Zielinski, Mosconi și Lavelli. Fratessi a ratat a doua lovitură, iar Inter s-a impus cu 3-1 în cele din urmă.