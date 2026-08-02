Inter a câștigat la loviturile de departajare meciul amical cu Manchester City, scor 3-1, după 1-1 în timpul regulamentar.

„Cetățenii” au marcat prin Divin Mubama minutul 14, în timp ce echipa lui Cristi Chivu a înscris prin Benjamin Pavard în minutul 20.

Cristi Chivu a lăudat un jucător adus la Inter în vară

Antrenorul lui Inter a fost întrebat despre Aleksandar Stankovic, fotbalistul răscumpărat de la Club Brugge în această vară în schimbul a 23 de milioane de euro.

Cristi Chivu a punctata că este mulțumit de sârbul de 20 de ani și a subliniat calitățile pe care le are.

„Stankovic a avut o prestație bună, a demonstrat asta. Suntem cu toții mulțumiți de modul în care se pregătește. Nu este încă la nivelul său fizic optim, dar, în ceea ce privește implicarea și calitatea jocului, a citit foarte bine fazele și a distribuit excelent mingea.”, a spus Cristi Chivu

Stankovic a fost împrumutat de Inter la Lucerna, în Elveţia, pentru sezonul 2024-25, pentru ca în vara anului 2025 jucătorul să fie cumpărat de Club Brugge, cu care a semnat un contract pe patru ani.

Mijlocașul defensiv vine după un sezon în care a câștigat titlul cu Club Brugge și a reușit 9 goluri și 5 pase decisive. A jucat inclusiv în Champions League, unde a marcat la victoriile cu Kairat Almaty (4-1) și Marseille (3-0).

În plus, Stankovic a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Belgiei.