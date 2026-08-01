Cristi Chivu, lăudat de o legendă a fotbalului italian. Pe cine vede favorită la titlu în noul sezon

Christian Vieri are încredere deplină în Cristi Chivu , pe care îl consideră principalul favorit la câștigarea noului sezon din Serie A alături de Inter Milano.

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Ionuț Chirilă a reacționat după ce a debutat cu stângul în noul sezon: ”Copiii mei, hai să nu le spunem încă jucători”

Cristi Chivu, lăudat de Vieri

Fostul fotbalist, cu un trecut important la echipe precum Juventus, Atletico Madrid sau Fiorentina, a lăudat capacitatea românului de a face față cerințelor uriașe de la un club de un asemenea calibru.

„Inter e o super echipă, a realizat eventul și este favorită, e normal. Eu cred că și Napoli se va descurca bine, are un antrenor precum Allegri, care e foarte, foarte bun, cu multă experiență. Mai sunt și ceilalți în spate.

Clubul i-a dat o responsabilitate uriașă (n.r. - lui Cristi Chivu), nu toată lumea ajunge aici. Inter venea după un eșec, el a reîncărcat echipa mental și a făcut o treabă fantastică, jucând un fotbal minunat. Inter a dominat tot anul și a meritat pe deplin trofeul. Chivu știe că trebuie să câștige de fiecare dată, presiunea este acolo, dar s-a obișnuit cu ea”, a transmis Christian Vieri.