Cristi Chivu, lăudat de o legendă a fotbalului italian. Pe cine vede favorită la titlu în noul sezon

Cristi Chivu, lăudat de o legendă a fotbalului italian. Pe cine vede favorită la titlu în noul sezon Serie A Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Chivu, lăudat în Italia!

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Christian VieriSerie Acristi chivu
Din articol

Christian Vieri are încredere deplină în Cristi Chivu, pe care îl consideră principalul favorit la câștigarea noului sezon din Serie A alături de Inter Milano.

Fostul mare atacant italian a analizat modul în care antrenorul român a gestionat echipa în stagiunea precedentă și perspectivele pentru ediția 2026-2027.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Cristi Chivu, lăudat de Vieri

Fostul fotbalist, cu un trecut important la echipe precum Juventus, Atletico Madrid sau Fiorentina, a lăudat capacitatea românului de a face față cerințelor uriașe de la un club de un asemenea calibru.

„Inter e o super echipă, a realizat eventul și este favorită, e normal. Eu cred că și Napoli se va descurca bine, are un antrenor precum Allegri, care e foarte, foarte bun, cu multă experiență. Mai sunt și ceilalți în spate.

Clubul i-a dat o responsabilitate uriașă (n.r. - lui Cristi Chivu), nu toată lumea ajunge aici. Inter venea după un eșec, el a reîncărcat echipa mental și a făcut o treabă fantastică, jucând un fotbal minunat. Inter a dominat tot anul și a meritat pe deplin trofeul. Chivu știe că trebuie să câștige de fiecare dată, presiunea este acolo, dar s-a obișnuit cu ea”, a transmis Christian Vieri.

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