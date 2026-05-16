EXCLUSIV Peste ce a făcut la Inter! Realizarea lui Cristi Chivu: „Mândria este mult mai mare”

Pe lângă performanțele de la Inter, Chivu se poate mândri și cu realizările de dinainte să ajungă pe banca „nerazzurrilor”.

Antrenorul român a reușit „dubla” intern cu Inter, după ce a cucerit Cupa Italiei. „Nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 în fața lui Lazio, într-un meci pe care l-au controlat perfect.

Inter câștigase campionatul cu trei etape înainte de final, după succesul 2-0 cu Parma.

Cea mai mare realizare a lui Cristi Chivu! Nu e dubla cu Inter

Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
În cadrul emisiunii Play On Sport, invitații lui Andrei Grecu au vorbit despre performanțele lui Cristi Chivu la Inter.

Costel Pantilimon, Cristi Pulhac și Robert Niță l-au lăudat pe antrenorul român.

Cel din urmă a subliniat faptul că cea mai mare performanță din cariera lui Cristi Chivu nu este „dubla” realizată la Inter, ci faptul că a salvat-o de la retrogradare pe Parma în stagiunea trecută.

„E un sezon întreg (n.r. la Inter), după experiența de la Parma, care a fost pe final de sezon. Cred că mândria, mulțumirea și satisfacția sunt mult mai mari pentru ceea ce a realizat acolo (n.r. la Parma). Pentru că la Inter vorbim de alt buget, altă calitate a jucătorilor. Este un club cu tradiție și cu ADN, care te împinge. Este adevărat că și presiunea este mult mai mare.

Dar el vine de la nivel de juniori, face niște pași, și preia o echipă în criză, cu un pas în Serie B. Înainte să vină el nu câștigau, nu ajungeau la finalizare, erau blocați. A și avut un program greu acolo”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la Play on Sport.

Ce a spus Cristi Chivu despre viitorul lui Inter

Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.

Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

