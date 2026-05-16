"Fără ca ea să fie ascultată!" CSM Constanța, mesaj aspru după ce Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică

Clubul condamnă cu fermitate această hotărâre pe care o consideră un abuz de drept fără precedent, luată cu o iresponsabilitate ce poate avea implicaţii catastrofale asupra gimnasticii româneşti în competiţiile naţionale şi internaţionale'' , se arată în comunicatul clubului la care este angajată Camelia Voinea.

''Clubul Sportiv Municipal Constanţa a luat act de Hotărârea Comitetului Executiv nr. 26 din 15.05.2026 prin care s-a dispus suspendarea campioanei noastre, Camelia Voinea , 'de la toate acţiunile organizate de FRG, până la soluţionarea cercetărilor ce se vor efectua în cauză de către autorităţile competente'.

''Sub paravanul unei 'măsuri temporare cu caracter preventiv', FRG a ales să încalce dreptul la muncă şi să ignore orice drept la apărare. Deşi s-a invocat ipocrit 'prezumţia de nevinovăţie', în realitate, doamna Camelia Voinea este suspendată din activitate, fără a exista o hotărâre emisă de către o Comisie Disciplinară. Asta deşi, timp de aproape jumătate de an, aceasta este învestită, culmea, tot de către acelaşi CEx.

CSM Constanța critică dur Federația Română de Gimnastică

Este de o gravitate extremă faptul că destinul acestei campioane a gimnasticii româneşti a fost tranşat în birourile FRG, fără ca ea să fie ascultată şi fără ca o procedură disciplinară să fie dusă la capăt'', transmite CSM Constanţa. Clubul critică dur conducerea Federaţiei, pe care o acuză că este ''foarte aproape să îngroape gimnastica românească''.

''După regretabila situaţie a gimnastei Ana-Maria Bărbosu, conducerea FRG este foarte aproape să îngroape gimnastica românească, întrucât suspendarea Cameliei Voinea este sinonimă cu punerea în pericol a performanţei Sabrinei Voinea.

Relaţia Camelia-Sabrina este arhicunoscută la toate nivelurile, astfel încât orice măsură luată împotriva antrenoarei şi mamei sale condamnă sportiva de elită a României. Mai mult decât atât, decizia iresponsabilă a FRG se răsfrânge în mod direct asupra celorlalte eleve/sportive antrenate de către doamna Camelia Voinea, printre care o amintim pe Melisa Orazacai, proaspăt revenită în activitatea sportivă. Dacă cineva şi-a dorit cu orice preţ eliminarea Cameliei Voinea din gimnastica românească, acel/acea cineva este foarte posibil să obţină şi eliminarea elevelor sale din competiţii. Hotărârea Comitetului Executiv al FRG este o ruşine pentru membrii săi şi o pată de neşters pentru gimnastica românească. Membrii CEx care au votat pentru acest abuz ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi să se retragă din funcţie, întrucât devine clar faptul că scopul lor nu mai este acela de a apăra şi susţine gimnastica şi valorile sale'', precizează comunicatul.

CSM Constanţa anunţă că ''va uza de toate pârghiile legale pentru a contesta această hotărâre nelegală şi iresponsabilă şi pentru a proteja drepturile antrenorilor şi sportivilor săi''.

Federaţia Română de Gimnastică a suspendat-o pe antrenoarea Camelia Voinea şi a anunţat că a sesizat autorităţile statului în urma acuzelor privind abuzuri verbale şi fizice la adresa fiicei sale, gimnasta Sabrina Voinea.

"Federaţia Română de Gimnastică apreciază că performanţa sportivă trebuie susţinută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate şi protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfăşurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare şi a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului. Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză şi cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida Federaţiei Română de Gimnastică", se arată într-un comunicat de presă publicat, vineri, pe pagina oficială de Facebook.

Federația Română de Gimnastică: "Sportul de performanţă nu poate funcţiona "într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite"

Federaţia şi-a reafirmat respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie până la finalizarea procedurilor judiciare şi susţine necesitatea unei analize echitabile şi obiective: "Considerăm că astfel de situaţii trebuie abordate cu responsabilitate şi echilibru, fără concluzii publice pripite, dar şi fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranţa şi bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilităţi individuale, este important să existe şi o reflecţie serioasă asupra mecanismelor şi practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilităţi ale sistemului sportiv".

De asemenea, FRG a subliniat că sportul de performanţă nu poate funcţiona "într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite".

"Este necesară consolidarea mecanismelor de conştientizare, prevenţie, protecţie şi intervenţie, în acord cu standardele internaţionale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanţă nu poate funcţiona într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite. Performanţa înseamnă disciplină şi exigenţă, dar şi respect, responsabilitate şi grijă faţă de oameni. Federaţia Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate şi obiectivitate , putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce priveşte performanţa, cât şi etica, cultura organizaţională şi protecţia sportivilor", se mai precizează în comunicatul FRG.În toamna anului trecut, în mass-media au apărut imagini de la un antrenament în care Camelia Voinea o abuza pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, iar cazul a fost ulterior analizat de Comisia de Disciplină a FRG.