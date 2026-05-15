Moment istoric! Ce a spus Nadia Comăneci despre Cristi Chivu

Antrenorul român a realizat „dubla” în Italia, după ce a câștigat campionatul și cupa.

Cristi Chivu a fost lăudat de mai multe personalități din România și din Italia, în urma reușitei incredibile din acest sezon.

Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Cristi Chivu

Această performanța a lui Cristi Chivu nu a fost trecută cu vederea nici de Nadia Comăneci

Fosta gimnastă, care făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976 după ce obținut primul 10, a vorbit despre realizarea lui Cristi Chivu, după ce antrenorul român a dat-o drept exemplu.

Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Chivu și a subliniat că tehnicianul lui Inter este un motiv de mândrie pentru România.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost excelent, este o sursă de mândrie pentru toată România. L-am întâlnit de câteva ori la niște evenimente sportive, a fost întotdeauna foarte popular în România. Am văzut despre noua cupă pe Instagram, este grozav să vezi cât de mult succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.”, a spus Nadia Comăneci, conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport.