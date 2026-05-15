Moment istoric! Ce a spus Nadia Comăneci despre Cristi Chivu

Moment istoric! Ce a spus Nadia Comăneci despre Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj lui Cristi Chivu.

TAGS:
cristi chivuInterNadia ComaneciSerie ACoppa Italia
Din articol

Antrenorul român a realizat „dubla” în Italia, după ce a câștigat campionatul și cupa. 

Cristi Chivu a fost lăudat de mai multe personalități din România și din Italia, în urma reușitei incredibile din acest sezon.

Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Cristi Chivu 

Această performanța a lui Cristi Chivu nu a fost trecută cu vederea nici de Nadia Comăneci

Fosta gimnastă, care făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976 după ce obținut primul 10, a vorbit despre realizarea lui Cristi Chivu, după ce antrenorul român a dat-o drept exemplu.

Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Chivu și a subliniat că tehnicianul lui Inter este un motiv de mândrie pentru România.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost excelent, este o sursă de mândrie pentru toată România. L-am întâlnit de câteva ori la niște evenimente sportive, a fost întotdeauna foarte popular în România. Am văzut despre noua cupă pe Instagram, este grozav să vezi cât de mult succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.”, a spus Nadia Comăneci, conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport.

  • Nadia comaneci 01
×
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
Nadia Comăneci / Sursă: Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Apoi, sportiva legendară a scos în evidență declarația lui Cristi Chivu și a vorbit despre semnificația „cifrei perfecte 10”. 

„Cred că momentele mărețe din sport pot inspira generații și că anumite numere pot deveni simboluri. Cifra perfectă 10 nu este doar o cifră, ci un exemplu: reprezintă muncă asiduă, curaj și rezistență, de care chiar și o echipă mare de fotbal precum Inter are nevoie pentru a câștiga. Cred că este minunat că Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare.

Îl admir și sunt foarte mândră de el, de persoana minunată care este și de antrenorul extraordinar care a devenit. Dincolo de marile sale realizări, Chivu este cu adevărat un tip grozav.”, a adăugat Nadia Comăneci.

Cristi Chivu a dat-o exemplu pe Nadia Comăneci

Antrenorul român a fost întrebat ce notă le-ar da jucătorilor săi după acest sezon. Cristi Chivu a oferit drept exemplu nota de 10 a Nadiei Comăneci.

„Primul 10 din istorie a fost gimnasta Nadia Comăneci și era româncă (n.r. râde.). Și eu dau echipei nota 10, iar anul viitor ambițiile vor fi și mai mari. Un 10 cu felicitări pentru toată lumea”, a spus Chivu.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, idol la Inter! Italienii îl pun pe român pe piedestal
Cristi Chivu, idol la Inter! Italienii îl pun pe român pe piedestal
A fost unul dintre cei ”țintiți” de Chivu după finala Coppa Italia și a reacționat: ”Sunt puțin nehotărât!”
A fost unul dintre cei ”țintiți” de Chivu după finala Coppa Italia și a reacționat: ”Sunt puțin nehotărât!”
Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor
Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor
ULTIMELE STIRI
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Aston Villa - Liverpool 4-2, în direct pe VOYO! Spectacol în „finala” pentru locul patru din Premier League
Aston Villa - Liverpool 4-2, în direct pe VOYO! Spectacol în „finala” pentru locul patru din Premier League
Cristi Săpunaru arată cu degetul un conducător de la Rapid pentru situația echipei: ”A fost invizibil!”
Cristi Săpunaru arată cu degetul un conducător de la Rapid pentru situația echipei: ”A fost invizibil!”
Bogdan Andone a spus lucrurilor pe nume, după ce echipa sa a ratat din penalty și a avut un gol anulat
Bogdan Andone a spus lucrurilor pe nume, după ce echipa sa a ratat din penalty și a avut un gol anulat
”Ar fi diferit cu el?” Ilie Dumitrescu a spus unde a greșit Gâlcă la Rapid și a dat verdictul despre venirea lui Pancu
”Ar fi diferit cu el?” Ilie Dumitrescu a spus unde a greșit Gâlcă la Rapid și a dat verdictul despre venirea lui Pancu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins



Recomandarile redactiei
Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de la Rapid și i-a acuzat pe șefii din Giulești: ”Meciul cu Craiova va fi ultimul!”
Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea de la Rapid și i-a acuzat pe șefii din Giulești: ”Meciul cu Craiova va fi ultimul!”
Cristi Săpunaru arată cu degetul un conducător de la Rapid pentru situația echipei: ”A fost invizibil!”
Cristi Săpunaru arată cu degetul un conducător de la Rapid pentru situația echipei: ”A fost invizibil!”
”Ar fi diferit cu el?” Ilie Dumitrescu a spus unde a greșit Gâlcă la Rapid și a dat verdictul despre venirea lui Pancu
”Ar fi diferit cu el?” Ilie Dumitrescu a spus unde a greșit Gâlcă la Rapid și a dat verdictul despre venirea lui Pancu
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Bogdan Andone a spus lucrurilor pe nume, după ce echipa sa a ratat din penalty și a avut un gol anulat
Bogdan Andone a spus lucrurilor pe nume, după ce echipa sa a ratat din penalty și a avut un gol anulat
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!