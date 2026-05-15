Moment istoric! Ce a spus Nadia Comăneci despre Cristi Chivu

Antrenorul român a realizat „dubla” în Italia, după ce a câștigat campionatul și cupa.
Cristi Chivu a fost lăudat de mai multe personalități din România și din Italia, în urma reușitei incredibile din acest sezon.
Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Cristi Chivu
Această performanța a lui Cristi Chivu nu a fost trecută cu vederea nici de Nadia Comăneci
Fosta gimnastă, care făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976 după ce obținut primul 10, a vorbit despre realizarea lui Cristi Chivu, după ce antrenorul român a dat-o drept exemplu.
Nadia Comăneci i-a mulțumit lui Chivu și a subliniat că tehnicianul lui Inter este un motiv de mândrie pentru România.
„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost excelent, este o sursă de mândrie pentru toată România. L-am întâlnit de câteva ori la niște evenimente sportive, a fost întotdeauna foarte popular în România. Am văzut despre noua cupă pe Instagram, este grozav să vezi cât de mult succes are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.”, a spus Nadia Comăneci, conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport.
Apoi, sportiva legendară a scos în evidență declarația lui Cristi Chivu și a vorbit despre semnificația „cifrei perfecte 10”.
„Cred că momentele mărețe din sport pot inspira generații și că anumite numere pot deveni simboluri. Cifra perfectă 10 nu este doar o cifră, ci un exemplu: reprezintă muncă asiduă, curaj și rezistență, de care chiar și o echipă mare de fotbal precum Inter are nevoie pentru a câștiga. Cred că este minunat că Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare.
Îl admir și sunt foarte mândră de el, de persoana minunată care este și de antrenorul extraordinar care a devenit. Dincolo de marile sale realizări, Chivu este cu adevărat un tip grozav.”, a adăugat Nadia Comăneci.
Cristi Chivu a dat-o exemplu pe Nadia Comăneci
Antrenorul român a fost întrebat ce notă le-ar da jucătorilor săi după acest sezon. Cristi Chivu a oferit drept exemplu nota de 10 a Nadiei Comăneci.
„Primul 10 din istorie a fost gimnasta Nadia Comăneci și era româncă (n.r. râde.). Și eu dau echipei nota 10, iar anul viitor ambițiile vor fi și mai mari. Un 10 cu felicitări pentru toată lumea”, a spus Chivu.
Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.