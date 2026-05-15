Ore importante la Inter! Anunțul italienilor: ”Cea mai importantă ședință s-a încheiat!”

Acum, șefii echipei de pe ”Giuseppe Meazza” se gândesc deja la următorul sezon și au început deja planificările. Presa italiană a dezvăluit că în ultimele ore a avut loc ”cea mai importantă ședință” la birourile celor de la Inter.

În ultima întâlnire dintre patroni, conducători și staff-ul tehnic s-a discutat strategia în ceea ce privește alcătuirea lotului pentru următoarea stagiune. Deși, inițial, s-a dorit ca Inter să se bazeze în principal pe jucătorii tineri, se pare că cele două părți s-ar fi decis că este nevoie de un mix între jucători tineri și jucători cu experiență pentru a nu dezechilibra echipa.

”S-au încheiat deja câteva ședințe, cea mai importantă fiind cea care a dus la un compromis în privința transferurilor între proprietari și conducere, ceea ce a dat undă verde jucătorilor experimentați, chiar și în condițiile în care aceștia au puține perspective de viitor”, a scris Libero.it.

Următoarea ședință ar avea loc în perioada dintre ultimele două jocuri din campionat, cu Verona și Bologna, iar italienii susțin că aceasta va fi întâlnirea în care va fi discutată și prelungirea contractului lui Cristi Chivu.

Cel mai probabil, antrenorul român va semna un nou acord valabil până în 2028, cu un salariu mărit la trei milioane de euro pe an.

