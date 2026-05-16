Egalul cu FC Argeș de la Mioveni (2-2) din penultima etapă a fost suficient pentru echipa pregătită de Costel Gâlcă să rateze cupele europene, obiectivul principal al echipei din actuala stagiune.

Lovitura dată de Rapid: ”Transferul anului!”

În iarnă, echipa din Grant l-a adus pe Olimpiu Moruțan (27 de ani) liber de contract de la Aris Salonic. Fotbalistul a semnat cu giuleștenii un contract valabil până în iunie 2027 cu posibilitate de prelungire pe încă un sezon.

Mutarea lui Moruțan la Rapid a fost aplaudată de fostul căpitan din Giulești, Cristi Săpunaru, la Digi Sport: ”Am spus, mă repet și o să mă repet de zeci de mii de ori. Mie îmi place foarte mult ca fotbalist. E un fotbalist bun. Eu nu știu dacă el s-a integrat cum trebuia la Rapid. Nu cred că a fost integrat pe măsura valorii sale”.

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la Federația Română de Fotbal, a susținut că marea problemă a lui Moruțan a fost accidentarea, care l-a ținut în stand-by un timp îndelungat.

”La Moruțan mai este o problemă. După accidentare nu a făcut nicio perioadă de pregătire completă. Asta înseamnă din 2024 până în 2026. Când îl aduci, îți asumi un risc să arate cum a arătat acum sau poți să-l ții 3-4 etape și să arate mai bine.

Dar eu îi înțeleg că era foarte greu. Era transferul anului la Rapid și să-l ții... Eu știu că atunci când se făceau transferuri iarna, de obicei plecau de la noi și îmi aduc aminte de Maxim la Stuttgart. L-au ținut vreo patru săptămâni ca să ajungă la nivelul celorlalți colegi”, a spus Vochin, pentru sursa menționată anterior.

Ilie Dumitrescu e de părere că Moruțan e un transfer reușit la Rapid și că va ajuta enorm echipa din Giulești în clipa în care va ajunge la un nivel fizic foarte bun.

”Eu cred foarte mult în Moruțan că va ajuta foarte mult Rapidul în momentul când va fi la un nivel fizic foarte bun. E un jucător care poate să facă diferența și să devină un lider, dar este nevoie de ritm. Pentru mine e un transfer reușit”, a spus și fostul internațional român.

Moruțan a bifat la Rapid un meci în cupă, opt în sezonul regulat, unde a oferit două pase decisive, și nouă în play-off-ul Superligii României, unde a înscris un gol și a dat două assist-uri.