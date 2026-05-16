Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, tehnicianul spaniol și-a dat acordul pentru a deveni noul antrenor al lui Chelsea.

Discuțiile dintre cele două părți au avansat considerabil în ultimele zile, iar oficialii clubului londonez îl consideră pe Alonso principala variantă pentru banca tehnică de pe Stamford Bridge.

„Xabi Alonso se apropie de postul de antrenor al lui Chelsea. Este principala țintă a londonezilor, iar negocierile decurg foarte bine”, a transmis Nicolo Schira.

Chelsea vrea să închidă rapid mutarea

Conducerea lui Chelsea își dorește să rezolve cât mai repede situația antrenorului, mai ales după sezonul dezamăgitor făcut sub comanda lui Liam Rosenior.

Presa din Anglia anunță că oficialii clubului vor să finalizeze negocierile în cel mult 10 zile după finala Cupei Angliei cu Manchester City.

Pe lista londonezilor s-au mai aflat Andoni Iraola, Marco Silva și Oliver Glasner, însă Xabi Alonso a devenit favorit clar pentru post.

Xabi Alonso a impresionat în ultimii ani pe banca lui Bayer Leverkusen, echipă alături de care a câștigat Bundesliga, Cupa Germaniei, dar și Supercupa Germaniei.