Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Chiar dacă Daniel Pancu a făcut o performanță fantastică și a reușit să califice echipa în play-off, deși părea că ardelenii se vor lupta pentru evitarea retrogradării, lucrurile s-au stricat după ce s-a aflat că antrenorul ar urma să plece la Rapid.

Conducerea clubului din Gruia a dat asigurări că Pancu va rămâne pe bancă, însă antrenorul a reacționat și a transmis că ar rămâne la CFR Cluj doar în cazul în care vor fi îndeplinite mai multe condiții, lucru greu de realizat. Tehnicianul a cerut o bază de antrenament, salarii la zi și transferuri.

Ioan Varga a avut o reacție nervoasă când a văzut doleanțele lui Pancu și l-a făcut ”nesimțit” pe antrenor. În aceste condiții, pare că ruptura dintre cele două părți este iremediabilă, iar Pancu are toate șansele să ajungă la Rapid în locul lui Costel Gâlcă.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut și el ceva de spus în legătură cu acest subiect și l-a avertizat pe Daniel Pancu în legătură cu climatul din Giulești. Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că presiunea va fi mult mai mare pe umerii lui Pancu în cazul în care va prelua echipa patronată de Dan Șucu.

”Ce a făcut Pancu a fost ceva fantastic, acum nu știu cum s-a întâmplat. A fost ceva fantastic. Acum nu știu , că a făcut el, că a plecat Louis Munteanu, care încurca pe acolo, nu pot să știu. Pancu a făcut ceva fantastic. Acum să îl vedem pe Pancu la Rapid. Nu comparăm CFR cu Rapid, e alt club. La Rapid, e altfel, și suporteri, și conducători alții, și alte pretenții. CFR, deși a câștigat multe campionate, nu e un club cu tradiție mare. Dacă nu ai suporteri... Ei sunt din Cluj, dar U Cluj are mai mulți suporteri. Nu ai cum să ai pretenții că ești club cu tradiție. La Rapid, ai pierdut două meciuri, hopa, vine șina de tren”, a spus Gigi Becali.

