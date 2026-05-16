Sinner l-a trimis acasă pe rusul Medvedev, după semifinala-maraton de la Roma. Italianul țintește o performanță care datează din 1976

Rapid București s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala Ligii Elitelor U16, după ce a revenit de la 0-2 și a câștigat cu 3-2 în deplasare contra Universității Craiova.

Rapid se va lupta cu FCSB în finală

Giuleștenii își vor apăra titlul în Liga Elitelor U16, în ultimul act, unde își vor întâlni din nou rivala FCSB, reeditând finala din ediția precedentă.

„Jucăm finala Ligii Elitelor U16 pentru al doilea an consecutiv!

Victorie uriașă obținută de Rapid U16 la Craiova, după o revenire senzațională a fotbaliștilor antrenați de Geraldo Alves, în penultima etapă a Play-Off-ului Ligii Elitelor U16!

Deși au fost conduși cu 2-0 în prima repriză, juniorii Rapidului au întors scorul și s-au impus cu 3-2 în deplasare la Universitatea Craiova, ocupanta locului secund. Golurile noastre au fost marcate de Bălașa, Popescu și Grosu.

Cu aceste trei puncte, Rapid U16 și-a asigurat primul loc în seria a doua și calificarea în finala care va decide campioana Ligii Elitelor U16 în sezonul 2025-2026!

Rapid este campioana en-titre a Ligii Elitelor U16, iar adversara noastră va fi, la fel ca și în sezonul trecut, FCSB, formație pe care am învins-o atunci cu scorul de 1-0.

Generația 2009, campioană în sezonul trecut al Ligii Elitelor U16, acum la categoria U17, va juca finala Cupei României vineri, 22 mai, împotriva Farului Constanța.

Felicitări, băieți! Hai Rapid!”, au scris giuleștenii pe contul de Facebook al clubului.

Giuleștenii, out din lupta pentru cupele europene

Ieri, FC Argeș - Rapid București 2-2, duel contând pentru etapa a noua din play-off-ul Superligii, a stabilit definitiv cine sunt cele patru echipe care vor reprezenta România în următorul sezon din cupele europene.

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.

Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.

Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.