Planurile lui Cristi Chivu la Inter: lista de transferuri pregătită pentru atacarea Ligii Campionilor

Conducerea campioanei Italiei a stabilit primele ținte pentru mercato. Cristi Chivu pregătește o campanie solidă de achiziții pentru a domina și în Europa.

Inter Milano a cucerit eventul în acest sezon, iar acum atenția conducerii se mută către perioada de mercato din vară, antrenorul Cristi Chivu și Giuseppe Marotta conturând deja lista de priorități.

Potrivit lui Marotta, strategia clubului se bazează pe o direcție clară în privința transferurilor, vizând „tineri italieni și străini experimentați”. Modificările vor afecta mai multe compartimente, în condițiile în care jucători precum Francesco Acerbi, Matteo Darmian și Henrikh Mkhitaryan vor pleca liberi de contract la finalul lunii iunie.

Schimbări majore în defensivă

Postul de portar reprezintă o temă centrală a discuțiilor din interiorul clubului. Yann Sommer își încheie înțelegerea și va părăsi echipa milaneză, în timp ce Josep Martinez își dorește rolul de titular. Totuși, gruparea a ajuns deja la un acord de principiu cu Guglielmo Vicario, deși pe listă se mai află Andriy Lunin și Mile Svilar.

În centrul apărării, principalul vizat este Oumar Solet de la Udinese, o ofertă între 20 și 25 de milioane de euro fiind considerată suficientă pentru realizarea transferului. Un alt fotbalist apreciat de staff este fundașul lateral Marco Palestra. Chivu i-a transmis un scurt mesaj la finalul meciului direct cu Cagliari, zicându-i: „ești puternic”, scrie gazzetta.it. Interesul altor cluburi și prețul de peste 40 de milioane de euro solicitat de Atalanta complică însă o eventuală mutare.

Mutări pe axa Roma - Milano

La mijlocul terenului, ținta principală rămâne Manu Kone. Inter este dispusă să atingă pragul de 50 de milioane de euro pentru fotbalistul celor de la AS Roma. Davide Frattesi ar putea fi inclus în această tranzacție, revenind astfel la clubul la care s-a format. Mijlocașul italian va părăsi formația milaneză, fiind nemulțumit de statutul său, după ce nici Simone Inzaghi, nici Cristi Chivu nu i-au garantat un loc constant în primul „11”.

Situația lui Hakan Calhanoglu este de asemenea incertă, existând varianta unui transfer la Galatasaray. În cazul în care turcul va părăsi echipa, scouterii nerazzurrilor îl monitorizează pe Curtis Jones de la Liverpool drept potențial înlocuitor.

Compartimentul ofensiv este singurul în care nu se prevăd schimbări. Cuplul format din Marcus Thuram și Lautaro Martinez va rămâne prima opțiune pentru atacul lui Cristi Chivu în sezonul viitor, fiind susținut de pe bancă de Sebastiano Esposito și Ange-Yoan Bonny.

