Planurile lui Cristi Chivu la Inter: lista de transferuri pregătită pentru atacarea Ligii Campionilor

Inter Milano a cucerit eventul în acest sezon, iar acum atenția conducerii se mută către perioada de mercato din vară, antrenorul Cristi Chivu și Giuseppe Marotta conturând deja lista de priorități.

Potrivit lui Marotta, strategia clubului se bazează pe o direcție clară în privința transferurilor, vizând „tineri italieni și străini experimentați”. Modificările vor afecta mai multe compartimente, în condițiile în care jucători precum Francesco Acerbi, Matteo Darmian și Henrikh Mkhitaryan vor pleca liberi de contract la finalul lunii iunie.

Schimbări majore în defensivă

Postul de portar reprezintă o temă centrală a discuțiilor din interiorul clubului. Yann Sommer își încheie înțelegerea și va părăsi echipa milaneză, în timp ce Josep Martinez își dorește rolul de titular. Totuși, gruparea a ajuns deja la un acord de principiu cu Guglielmo Vicario, deși pe listă se mai află Andriy Lunin și Mile Svilar.

În centrul apărării, principalul vizat este Oumar Solet de la Udinese, o ofertă între 20 și 25 de milioane de euro fiind considerată suficientă pentru realizarea transferului. Un alt fotbalist apreciat de staff este fundașul lateral Marco Palestra. Chivu i-a transmis un scurt mesaj la finalul meciului direct cu Cagliari, zicându-i: „ești puternic”, scrie gazzetta.it. Interesul altor cluburi și prețul de peste 40 de milioane de euro solicitat de Atalanta complică însă o eventuală mutare.