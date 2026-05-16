Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30

Cele două echipe își dau întâlnire la Miercurea Ciuc în ultima etapă din play-out-ul eșalonului secund. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.

În sezonul regulat, FC Botoșani a pierdut în deplasare, scor 0-1, și a câștigat acasă cu 3-1, în fața ”ciucanilor”.

Meciul va fi arbitrat de Laurențiu Ene, ajutat la tușe de Andrei Constantinescu și Romică Bîrdeș. La VAR au fost delegați Sorin Costreie și Stelian Slabu. Vlad Baban va fi arbitrul de rezervă, iar Teodora Albon, observatorul arbitrilor.

În clasament, FC Botoșani se află pe locul 9 cu 33 de puncte. Echipa lui Marius Croitoru a bifat până acum trei victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Csikszereda e pe 11 cu 30 de puncte. Formația dirijată de Robert Ilyes a consemnat patru câștiguri, două remize și două eșecuri.

