Covăsnenii aveau nevoie doar de un egal pentru a promova direct . Spesi a încheiat pe poziția a doua, la egalitate de puncte cu FC Voluntari (64), care vor merge la barajul de promovare.

La finalul meciului din Liga 2, patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a intrat pe teren cu un tricou care avea pe față un mesaj în maghiară.

„Liga 1, ți-a fost dor de noi?”, este traducerea acestui mesaj, conform publicației din Ungaria Nemzetisport.

Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga României

Publicația maghiară Nemzetisport a consemnat performanța obținută de Sepsi: ”A revenit în prima ligă românească cu o remiză pe teren propriu”, au titrat ungurii.

”S-a terminat! Sepsi s-a întors în prima linie! Scorul a rămas 1-1, iar Sepsi a revenit în prima ligă după un an. Cele două echipe secuiești (n.r. Sepsi, Csikszereda) vor fi în prima divize românească”, a mai scris Nemzeti.

În Sepsi - Chindia, Nacho Heras a deschis scorul pentru gazde în minutul 56, iar Konstantinos Doumtsios a restabilit egalitatea în minutul 77.

FC Voluntari merge la baraj, Corvinul e campioană în Liga 2

Deși a reușit o victorie pe teren propriu în fața celor de la Steaua, scor 4-2, FC Voluntari a încheiat stagiunea pe locul al treilea. Ilfovenii vor fi nevoiți să dispute barajul de promovare, adversara urmând să fie stabilită după finalizarea partidelor programate luni seara în Superliga.

Cealaltă echipă care a obținut promovarea directă este Corvinul Hunedoara. Liderul și campioana incontestabilă a eșalonului secund a încheiat sezonul tot sâmbătă, cu o remiză, scor 1-1, în compania formației FC Bihor.