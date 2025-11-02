A fost un adevărat spectacol în runda #10 din Serie A. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a reușit să smulgă cele trei puncte în deplasarea de la Verona prin intermediul unui autogol semnat de Martin Frese în minutul 90+3.

Scorul a fost deschis de Inter prin Zielinski în minutul 16, iar gazdele aveau să egaleze prin Giovane în minutul 40.

„Perla” lui Chivu, lăudată de rivali: „Viteza extraordinară”

În cadrul conferinței de presă post-meci, Paolo Zanetti, fost fotbalist italian și antrenor la Verona din vara anului 2024, a făcut o analiză a meciului, dar a ținut și să îl laude pe Yann Bisseck (24 de ani), fundașul german cu cetățenie cameruneză, folosit tot mai des de Inter Chivu la Inter.

„Fotbalul e necruțător de foarte multe ori. Echipa mea a jucat extraordinar contra unui Inter foarte puternic. S-a ruinat o după-amiază fantastică. Bisseck? Percepția din teren era a unei intervenții super periculoase. Un jucător tânăr, cu viteză extraordinară. Viteză cu care merge să o recupereze și intră în poartă. Extraordinar!”, a spus Paolo Zanetti după meci.

Ajuns la Inter în finele anului 2023 de la Aarhus GF pe suma de 7,2 milioane de euro, Yann Bisseck a strâns 72 meciuri pentru „nerrazzuri”, a marcat cinci goluri și a livrat șase pase decisive.

