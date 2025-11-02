Fostul jucător al FCSB-ului, Jugurtha Hamroun, și-a adus aminte cu nostalgie de perioada petrecută în România și de prietenia cu Florin Cernat, fotbalistul care l-a adus la Oțelul Galați în 2015.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, algerianul a vorbit cu mult respect despre fostul internațional român, pe care l-a comparat cu însuși Gică Hagi.

Florin Cernat, comparat cu Gică Hagi: „Fantastic! Om extraordinar”

„Cernat mi-a devenit prieten bun. Am jucat cu el de patru ori: în Turcia, la Karabukspor, apoi la Oțelul Galați, din nou la Victory Cup și acum la Air Claim. Era fantastic ca fotbalist și extraordinar ca om”, a spus Hamroun.

Algerianul a povestit cum l-au impresionat execuțiile lui Cernat în Turcia, unde evoluau împreună la Karabukspor.

„Îmi amintesc golurile lui din Turcia... cu stângul, de la 30–35 de metri, bară-gol. Era incredibil! Dacă ar fi să-l compar cu cineva, l-aș pune lângă Gică Hagi. Hagi, dar la un nivel puțin mai jos. Cu stângul, când îl vedeam, îmi amintea de Hagi”, a adăugat Hamroun.

Cine este Florin Cernat

Născut la Galați, pe 10 martie 1980, Florin Cernat a fost unul dintre cei mai tehnici fotbaliști români din anii 2000. Crescut la Oțelul, a ajuns rapid la Dinamo București, iar apoi a fost transferat de Dinamo Kiev, unde a devenit o legendă. Cu ucrainenii a câștigat opt trofee și a marcat goluri memorabile în Liga Campionilor, printre care și „dubla” istorică din victoria 4-2 cu Bayer Leverkusen, în 2004.

Mijlocaș ofensiv de meserie, Cernat a mai evoluat la Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, dar și în România, unde a îmbrăcat din nou tricoul Oțelului în finalul carierei.

