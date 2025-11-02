Patronul "roș-albaștrilor" a vorbit imediat după meci și, surprinzător, a ținut să-l evidențieze pe tânărul Ionuț Cercel (18 ani), titularizat pentru a respecta regula U21.



Finanțatorul a fost impresionat de siguranța puștiului din centrul apărării și a subliniat că acesta a reușit să compenseze nesiguranța arătată de mult mai experimentatul Siyabonga Ngezana. "Cercel și-a făcut datoria, i-a ținut spatele lui Ngezana", a punctat Gigi Becali, potrivit Digisport.



"Am ajuns să-mi stea inima când e mingea la el"



Dacă laudele au mers către Cercel, partenerul său din defensivă, Ngezana, a primit un avertisment serios. Becali a mărturisit că fundașul sud-african, altădată un stâlp al apărării, a devenit o sursă de panică pentru el.



Patronul a răsturnat așteptările pe care le avea de la cuplul de fundași centrali: "Am zis să-i țină Ngezana spatele lui Cercel, dar a fost invers. De unde eram atât de sigur pe Ngezana, am ajuns să-mi stea inima când e mingea la el sau când face intercepție, de frică", a mai spus Becali despre jucătorul cotat la 3,5 milioane de euro.

