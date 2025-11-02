Adrian Petre (27 de ani) a fost afectat de probleme medicale serioase (trei hernii de disc). A ajuns să joace în Liga 3, la CS Păulești, iar în paralel atacantul evoluează și la un club de minifotbal, D'Angelo București.



Chiar dacă a ajuns să evolueze în Liga 3, Adi Petre crede că poate să ajungă din nou la un club din Superligă. În ultimul an, atacantul a jucat la Concordia Chiajna, în liga secundă.



Adrian Petre, despre minifotbal: ”Sunt multe chestii diferite”



”Știam că e un sport diferit, chiar dacă tot fotbal este, dar sunt multe chestii diferite. Cred că am de învățat de la colegii mei și am zis că e un pas important pentru mine să pot să vin să joc aici, mi-au oferit șansa asta, am acceptat-o și vin cu cel mai mare drag.



Tot cu mingea se joacă, foarte diferit nu e. Sunt niște chestii tactice, dar se învață. Dacă ai jucat fotbal de mic, înveți foarte repede. E cu puțin mai multă atenție și spații mai mici, în rest tot cu mingea se joacă, tot fotbal e”, a spus Adrian Petre, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.



Cariera lui Adrian Petre



Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).



În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.



Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

