„La bella iniziativa”, au titrat jurnaliștii de la Internews24, după ce Chivu a decis să își ducă întreg stafful tehnic la o cină într-un restaurant special.



Cristi Chivu și-a scos staff-ul la cină la restaurantul lui Zanetti



Potrivit Corriere dello Sport, Chivu și-a scos colaboratorii la restaurantul „Gaucho”, unul dintre localurile deținute de Javier Zanetti, legenda lui Inter și actual vicepreședinte al clubului. „Pupi” Zanetti nu doar că a fost prezent, dar s-a alăturat mesei întregii echipe tehnice.



La „cina de familie” au participat toți oamenii de bază ai românului, printre care Aleksandar Kolarov, antrenor secund, Mario Cecchi și Stefano Rapetti, preparatori fizici, Gianluca Spinelli, antrenorul portarilor, Maurizio Fanchini, Christian Di Claudio și Matteo Torresi, alți membri ai staffului.

