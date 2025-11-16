FOTO Gest de domn făcut de Cristi Chivu! Italienii au rămas impresionați

În plină pauză internațională, Cristian Chivu a surprins pe toată lumea cu o inițiativă elegantă, lăudată de presa italiană.

cristi chivu Serie A Inter Milano Aleksandar Kolarov Paolo Zanetti
„La bella iniziativa”, au titrat jurnaliștii de la Internews24, după ce Chivu a decis să își ducă întreg stafful tehnic la o cină într-un restaurant special.

Cristi Chivu și-a scos staff-ul la cină la restaurantul lui Zanetti

Potrivit Corriere dello Sport, Chivu și-a scos colaboratorii la restaurantul „Gaucho”, unul dintre localurile deținute de Javier Zanetti, legenda lui Inter și actual vicepreședinte al clubului. „Pupi” Zanetti nu doar că a fost prezent, dar s-a alăturat mesei întregii echipe tehnice.

La „cina de familie” au participat toți oamenii de bază ai românului, printre care Aleksandar Kolarov, antrenor secund, Mario Cecchi și Stefano Rapetti, preparatori fizici, Gianluca Spinelli, antrenorul portarilor, Maurizio Fanchini, Christian Di Claudio și Matteo Torresi, alți membri ai staffului.

Urmează derby-ul cu AC Milan și duelul decisiv cu Atletico Madrid

Inter revine pe teren pe 23 noiembrie, în marele derby cu AC Milan, programat la ora 21:45.

Apoi, pe 26 noiembrie, echipa lui Chivu merge în Spania pentru duelul cu Atletico Madrid din Champions League. Doar patru zile mai târziu urmează partida din deplasare cu Pisa.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a strâns 24 de puncte în 11 etape și este lider în Serie A.

