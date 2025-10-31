Căpitanul Lautaro Martinez este ținta criticilor în presa italiană, după un start de sezon dezamăgitor în Serie A. Argentinianul a marcat doar 3 goluri în primele nouă etape și pare o umbră a atacantului letal din Champions League, unde are tot atâtea goluri în doar două apariții.



Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat prestația "Taurului" din meciul de miercuri cu Fiorentina, în care Chivu l-a ținut pe teren 89 de minute, sperând la o sclipire care nu a mai venit.



"Nici gol, nici zâmbet", au notat sec italienii, care descriu un Lautaro "rareori periculos, adesea resemnat și mereu nervos".



"Gesticulează, oftează"



Deși a contribuit cu un assist la reușita lui Sucic, limbajul corporal al argentinianului trădează frustrarea. "Gesticulează, oftează, luptă ca întotdeauna pentru echipă, dar nu reușește să culeagă roadele", mai scrie sursa citată.



Problema principală pare a fi oboseala excesivă, acumulată și în urma deplasărilor lungi pentru echipa națională.



Italienii subliniază că situația este "al naibii de asemănătoare" cu cea de anul trecut. Și atunci, Lautaro a avut un start lent în campionat (terminând cu doar 12 goluri), afectat de o vară încărcată, dar și-a revenit spectaculos în a doua parte a sezonului, explodând în Champions League (9 goluri în 14 meciuri).



Chivu mizează pe repetarea istoriei și nu renunță la căpitanul său. Antrenorul român are "un plan pentru a recupera adevăratul Toro" și speră ca deblocarea să vină încă de duminică, în deplasarea de la Verona.

