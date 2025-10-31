FOTO Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: "Toți au împietrit"

Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: Toți au &icirc;mpietrit Fotbal extern Nicolo Barella și Cristi Chivu / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interul lui Cristi Chivu a câștigat clar meciul cu Fiorentina, scor 3-0, în etapa a noua din Serie A.

TAGS:
Nicolo BarellaEdin Dzeko
Din articol

O scenă petrecută la finalul partidei de pe "San Siro" a captat atenția presei din Italia. Protagonistul nu a fost marcatorul Calhanoglu, ci mijlocașul Nicolo Barella, autorul unui gest care a demonstrat că respectul este mai presus de rivalitate.

După fluierul final, Barella l-a căutat din priviri pe Edin Dzeko, fostul său coleg, acum atacant la echipa învinsă, Fiorentina.


Tribut pentru "Lebăda din Sarajevo"

Bosniacul, care a îmbrăcat tricoul "nerazzurrilor" între 2021 și 2023, traversează o perioadă complicată la Fiorentina. Văzându-l abătut după înfrângere, Barella s-a dus direct la el, l-a luat de braț și, practic, l-a "împins" pe Dzeko spre celebra galerie interistă, "Peluza Nord".

Suporterii din peluză au înțeles imediat intenția mijlocașului italian și l-au ovaționat minute în șir pe Dzeko, arătându-i că nu au uitat contribuția sa la succesele recente ale clubului (două Cupe, două Supercupe și o finală de Champions League).

Jurnaliștii italieni au preluat rapid momentul, titrând: "Barella face un gest neașteptat: toți rămân de piatră".

Gestul superb al lui Barella a fost preluat și de clubul Inter Milano, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare dedicat fostului său atacant: "Interist o dată, interist pentru totdeauna".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitură de proporții la Inter Milano! Italienii anunță: &bdquo;Chivu pregătește mutarea&rdquo;
Lovitură de proporții la Inter Milano! Italienii anunță: „Chivu pregătește mutarea”
Cristi Chivu poate răsufla ușurat! Inter Milano primește &icirc;ntăriri
Cristi Chivu poate răsufla ușurat! Inter Milano primește întăriri
Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli
Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli
ULTIMELE STIRI
Dinamo - CFR Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albii au prima ocazie mare
Dinamo - CFR Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albii au prima ocazie mare
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase
Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali
Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali
Arne Slot, pe făraș la Liverpool?! Ce scriu englezii: &rdquo;Atmosferă apăsătoare pe Anfield&rdquo;
Arne Slot, pe făraș la Liverpool?! Ce scriu englezii: ”Atmosferă apăsătoare pe Anfield”
Teorie nebună &icirc;n Italia după accidentarea lui Kevin De Bruyne: Circulă acest zvon!
"Teorie nebună" în Italia după accidentarea lui Kevin De Bruyne: "Circulă acest zvon!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;Principalele candidate&rdquo; + &rdquo;Ea e singura care emite &icirc;ngrijorare&rdquo;

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu &icirc;l mai scot!

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri &icirc;n Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri în Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

&Icirc;l recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele &icirc;n Liga 1 acum 10 ani

Îl recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele în Liga 1 acum 10 ani



Recomandarile redactiei
Dinamo - CFR Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albii au prima ocazie mare
Dinamo - CFR Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Roș-albii au prima ocazie mare
Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali
Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali
Teorie nebună &icirc;n Italia după accidentarea lui Kevin De Bruyne: Circulă acest zvon!
"Teorie nebună" în Italia după accidentarea lui Kevin De Bruyne: "Circulă acest zvon!"
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase
Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!
Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!
Alte subiecte de interes
Metodele lui Chivu, lăudate de o vedetă de la Inter: Ne distrăm pe teren
Metodele lui Chivu, lăudate de o vedetă de la Inter: "Ne distrăm pe teren"
Careul de ași din Serie A! Cine sunt primii 4 jucători din Serie A, conform notelor primite
Careul de ași din Serie A! Cine sunt primii 4 jucători din Serie A, conform notelor primite
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter &icirc;n Turcia!
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter în Turcia!
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
CITESTE SI
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025

stirileprotv Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia

stirileprotv Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România

Trump a transformat Casa Albă &icirc;n McDonald #039;s de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!