Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu

Afacere rom&acirc;nească &icirc;n Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter ar putea aduce unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa.

TAGS:
crsiti chivuSerie AInterGenoadan sucu
Din articol

Cristi Chivu are un start bun de sezon cu Inter, iar antrenorul român are opt victorii în ultimele zece partide oficiale.

Cu toate acestea, Chivu își dorește întăriri în perioada de transferuri de iarnă, mai ales în zona de mijloc a terenului.

Diouf, OUT de la Inter! Înlocuitorul mijlocașului vine direct de la Șucu

Inter nu este mulțumită de ceea ce a arătat Andy Diouf, jucător transferat în vară de la Lens, în schimbul a 20 de milioane de euro.

Mijlocașul francez a bifat doar două meciuri în tricoul „nerazzurrilor” în acest sezon și a jucat doar 26 de minute în acestea, astfel că oficialii lui Inter vor să îl împrumute în această iarnă, conform Gazzetta dello Sport, care este citată de TMW.com.

În cazul în care Diouf va pleca împrumut de la Inter, Cristi Chivu își dorește să aducă alt mijlocaș în locul acestuia. Este vorba despre Morten Frendrup, unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa.

Transferul mijlocașului danez nu va fi ușor, dat fiind faptul că echipa lui Dan Șucu se află pe ultimul loc în Serie A și nu își permite să piardă cei mai buni fotbaliști.

Mijlocașul central de 24 de ani a marcat un gol în 11 apariții pentru Genoa în acest sezon.

20 de milioane de euro este cota lui Morten Frendrup, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
ARTICOLE PE SUBIECT
Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: Toți au &icirc;mpietrit
Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: "Toți au împietrit"
Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit
Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit
Atacantul lui Cristi Chivu, puricat de italieni! E nervos și nu dă goluri: Seamănă cu anul trecut
Atacantul lui Cristi Chivu, "puricat" de italieni! E nervos și nu dă goluri: "Seamănă cu anul trecut"
ULTIMELE STIRI
At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
Florin Prunea a dat verdictul &icirc;n cazul &bdquo;transferului vedetă&rdquo; făcut de Dinamo: &bdquo;Nereușit din toate punctele de vedere&rdquo;
Florin Prunea a dat verdictul în cazul „transferului vedetă” făcut de Dinamo: „Nereușit din toate punctele de vedere”
E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT
E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT
Rom&acirc;nia - Georgia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO | Trofeul Carpați la handbal masculin
România - Georgia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO | Trofeul Carpați la handbal masculin
Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: &bdquo;Nu vrea să stea acasă&rdquo;
Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: „Nu vrea să stea acasă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu &icirc;l mai scot!

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul rom&acirc;nului &icirc;mpotriva liderului din China

Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a întâmplat în meciul românului împotriva liderului din China

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură



Recomandarile redactiei
At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT
E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT
Florin Prunea a dat verdictul &icirc;n cazul &bdquo;transferului vedetă&rdquo; făcut de Dinamo: &bdquo;Nereușit din toate punctele de vedere&rdquo;
Florin Prunea a dat verdictul în cazul „transferului vedetă” făcut de Dinamo: „Nereușit din toate punctele de vedere”
Emilian Dolha l-a refuzat pe Robert Lewandowski: Lasă-mă, mă, stau după el?! &Icirc;nt&acirc;mplare savuroasă a fostului portar
Emilian Dolha "l-a refuzat" pe Robert Lewandowski: "Lasă-mă, mă, stau după el?!" Întâmplare savuroasă a fostului portar
Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: &bdquo;Nu vrea să stea acasă&rdquo;
Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: „Nu vrea să stea acasă”
Alte subiecte de interes
Fotbalistul a fost lăudat de Chivu, chiar dacă Inter a pierdut dramatic cu Juventus: &bdquo;Asta ne poate oferi&rdquo;
Fotbalistul a fost lăudat de Chivu, chiar dacă Inter a pierdut dramatic cu Juventus: „Asta ne poate oferi”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
CITESTE SI
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

stirileprotv Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

stirileprotv Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Trump a transformat Casa Albă &icirc;n McDonald #039;s de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!