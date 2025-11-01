Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu

Cristi Chivu are un start bun de sezon cu Inter, iar antrenorul român are opt victorii în ultimele zece partide oficiale.

Cu toate acestea, Chivu își dorește întăriri în perioada de transferuri de iarnă, mai ales în zona de mijloc a terenului.



Diouf, OUT de la Inter! Înlocuitorul mijlocașului vine direct de la Șucu



Inter nu este mulțumită de ceea ce a arătat Andy Diouf, jucător transferat în vară de la Lens, în schimbul a 20 de milioane de euro.

Mijlocașul francez a bifat doar două meciuri în tricoul „nerazzurrilor” în acest sezon și a jucat doar 26 de minute în acestea, astfel că oficialii lui Inter vor să îl împrumute în această iarnă, conform Gazzetta dello Sport, care este citată de TMW.com.

În cazul în care Diouf va pleca împrumut de la Inter, Cristi Chivu își dorește să aducă alt mijlocaș în locul acestuia. Este vorba despre Morten Frendrup, unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa.