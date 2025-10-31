Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit

Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea următorului meci din Serie A al lui Inter.

TAGS:
cristi chivuInterSerie AMarcus Thuram
Din articol

Inter este la trei puncte în spatele liderului Napoli, după ce în runda trecută din Serie A s-a impus cu 3-0 în meciul cu Fiorentina.

„Nerazzurri” și-au revenit rapid după înfrângerea din derby-ul cu Napoli și vor primi întăriri pentru următoarele partide.

Marcus Thuram a revenit din accidentare! Francezul ar putea juca cu Verona

Marcus Thuram s-a antrenat cu grupul și ar putea fi disponibil pentru următorul meci din campionat al lui Inter cu Verona, care va avea loc duminică de la ora 13:30, conform TMW.com, care citează Sky Sports.

Cristi Chivu va decide dacă atacantul francez va fi pe bancă la ora meciului din Serie A, pentru că antrenorul român nu vrea să riște nimic.

În cazul în care Thuram nu va fi prezent la meciul cu Veron, el ar putea reveni pe gazon la partida cu Kairat Almaty din Champions League.

Francezul a stat ”pe bară” o lună

Revenirea lui Thuram este o gură de oxigen pentru Chivu, care se temea că absența se va prelungi. Francezul a suferit o accidentare la bicepsul femural în victoria cu 3-0 contra Slaviei Praga.

Din cauza acestei probleme, el a ratat meciurile importante cu Cremonese, AS Roma și Napoli, dar și convocarea la echipa națională a Franței.

Recuperarea pare acum completă, iar Chivu se poate baza din nou pe unul dintre cei mai importanți oameni ai săi din ofensivă.

Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu

  • Adelina chivu 01
×
Adelina Chivu:"Fetita noastra o sa aiba nume de sfant!"
Adelina Chivu, extrem de frumoasa si de senzuala! Cum s-a pozat sotia lui Cristi Chivu
Adelina Chivu, extrem de frumoasa si de senzuala! Cum s-a pozat sotia lui Cristi Chivu
Adelina Chivu, extrem de frumoasa si de senzuala! Cum s-a pozat sotia lui Cristi Chivu
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu, apariție spectaculoasă la TV după o pauză de opt ani. A vorbit sincer despre căsnicia cu Cristi Chivu 
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
Adelina Chivu l-a dat de gol pe Cristi Chivu: „E sclifosit, e la o dietă permanentă!” De la ce nu se poate abține fostul fotbalist
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul lui Cristi Chivu, puricat de italieni! E nervos și nu dă goluri: Seamănă cu anul trecut
Atacantul lui Cristi Chivu, "puricat" de italieni! E nervos și nu dă goluri: "Seamănă cu anul trecut"
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu &icirc;n presa din Italia: &rdquo;M-aș g&acirc;ndi de două ori!&rdquo;
Mandorlini i-a dat un sfat lui Cristi Chivu în presa din Italia: ”M-aș gândi de două ori!”
&rdquo;Chivu, mai bun dec&acirc;t Inzaghi?&rdquo; Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
”Chivu, mai bun decât Inzaghi?” Răspunsul dat de fostul coleg al antrenorului lui Inter
ULTIMELE STIRI
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;fantoma&rdquo; de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de &euro;: &rdquo;Atunci ne vom putea baza pe el&rdquo;
Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el”
Șefii lui U Cluj au anunțat că &icirc;l vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat
Șefii lui U Cluj au anunțat că îl vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat
Rom&acirc;nia - Ucraina a fost pe Pro Arena și VOYO! Victorie pentru tricolori &icirc;n meciul de debut la Trofeul Carpați
România - Ucraina a fost pe Pro Arena și VOYO! Victorie pentru 'tricolori' în meciul de debut la Trofeul Carpați
Mirel Rădoi a surprins &icirc;naintea meciului cu Rapid: &bdquo;Nu este cel mai redutabil adversar&rdquo;
Mirel Rădoi a surprins înaintea meciului cu Rapid: „Nu este cel mai redutabil adversar”
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: &rdquo;Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA&rdquo;
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Penalty anulat de VAR &icirc;n 90+13 &icirc;n FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna &ndash; FC Hermannstadt

Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt

Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: &rdquo;Principalele candidate&rdquo; + &rdquo;Ea e singura care emite &icirc;ngrijorare&rdquo;

Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri &icirc;n Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

CSC Dumbrăvița - Rapid cu PATRU goluri în Giulești și cu un Stolz care a apărat fantastic!

&Icirc;l recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele &icirc;n Liga 1 acum 10 ani

Îl recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele în Liga 1 acum 10 ani

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu &icirc;l mai scot!

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"



Recomandarile redactiei
Șefii lui U Cluj au anunțat că &icirc;l vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat
Șefii lui U Cluj au anunțat că îl vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: &rdquo;Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA&rdquo;
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA”
L-au ajuns blestemele după El Clasico: OUT de la Real Madrid! Anunțul lui Xabi Alonso
L-au ajuns blestemele după El Clasico: OUT de la Real Madrid! Anunțul lui Xabi Alonso
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;fantoma&rdquo; de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de &euro;: &rdquo;Atunci ne vom putea baza pe el&rdquo;
Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el”
Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!
Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Compania de stat &icirc;n care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile &icirc;n 2025

stirileprotv Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cifre oficiale. C&acirc;t &icirc;ncasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă &icirc;n Rom&acirc;nia

stirileprotv Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România

Trump a transformat Casa Albă &icirc;n McDonald #039;s de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!