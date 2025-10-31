Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit

Inter este la trei puncte în spatele liderului Napoli, după ce în runda trecută din Serie A s-a impus cu 3-0 în meciul cu Fiorentina.
„Nerazzurri” și-au revenit rapid după înfrângerea din derby-ul cu Napoli și vor primi întăriri pentru următoarele partide.
Marcus Thuram a revenit din accidentare! Francezul ar putea juca cu Verona
Marcus Thuram s-a antrenat cu grupul și ar putea fi disponibil pentru următorul meci din campionat al lui Inter cu Verona, care va avea loc duminică de la ora 13:30, conform TMW.com, care citează Sky Sports.
Cristi Chivu va decide dacă atacantul francez va fi pe bancă la ora meciului din Serie A, pentru că antrenorul român nu vrea să riște nimic.
În cazul în care Thuram nu va fi prezent la meciul cu Veron, el ar putea reveni pe gazon la partida cu Kairat Almaty din Champions League.