Mourinho poate fi concediat de AS Roma! De ce depinde păstrarea sa pe Olimpico

Jose Mourinho are un salariu de 7.5 milioane de euro pe sezon, iar "giallorossi" au investit peste 100 de milioane de euro în jucătorii ceruți de antrenor, respectiv Matias Vina, Rui Patricio, Marash Kumbulla, Eldor Shomurodov și Tammy Abraham, dar rezultatele întârzie să apară.

Locul șapte în Serie A și umilință cu Bodo/Glimt

După ce au plecat ca din pușcă în noul sezon, cu șapte victorii în primele opt meciuri, fanii au crezut că echipa poate lupta cu șanse reale pentru a câștiga un nou titlu după o pauză de 21 de ani. Dar au urmat înfrângeri cu Lazio, Juventus, Milan, Venezia și Bologna, plus o umilință istorică în Conference League, 1-6 cu norvegienii de la Bodo/Glimt, care i-au adus cu picioarele pe pâmânt. Romanii ocupă locul șapte în Serie A, cu 35 de puncte după 22 de etape jucate, la 15 de liderul Inter Milano și la șapte de Atalanta, aflată pe ultimul loc care duce în Champions League.

Parcursul din Coppa Italia și Conference League, decisiv pentru păstrarea lui Mourinho

Deși aducerea portughezului a stârnit emulație în rândul fanilor și jurnaliștilor din Italia, Roma nu pare capabilă să prindă un loc de Champions League sau Europa League, la finalul sezonului, iar Mourinho își joacă postul în următoarele luni. Echipa sa va întâlni Lecce (20 ianuarie), în optimile de finală ale Coppa Italia. În cazul unei victorii, Roma va juca, cel mai probabil, cu Inter Milano, în faza următoare a competiției.

De asemenea, echipa e calificată în optimile de finală ale Conference League, urmând să-și afle adversara pe 25 februarie și să joace pe 10 și 17 martie. Printre posibile adversare se află echipe de calibru, precum Olympique Marseille, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Leicester, Celtic sau Slavia Praga.

Mourinho poate deveni selecționerul Portugaliei

În cazul unei demiteri, Mourinho are șanse mari să devină selecționer. În ultimii ani, a fost ofertat pentru a prelua naționala Braziliei, până ca Tite să câștige Copa America, în 2019, și echipa Nigeriei, după plecarea germanului Gernot Rohr. "The Special One" ar putea deveni o soluție și pentru reprezentativa Portugaliei, dacă Fernando Santos nu va trece de play-off-ul cu Turcia și Italia / Macedonia de Nord și nu va reuși calificarea la CM 2022.

După demiterea lui Paulo Fonseca și înainte de numirea lui Mourinho, în mai 2021, miliardarul Dan Friedkin, patronul Romei, i-a mai avut în vedere pe Rafa Benitez (demis recent de la Everton), Roberto Martinez (Belgia) și Roberto De Zerbi (Șahtior Donețk), care ar putea fi soluții în continuare pentru banca Romei.

Sursa foto - @officialasroma