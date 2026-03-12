Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat că echipa sa pregătește deja campania de transferuri pentru vară, după ce a ratat prezența în play-off.

Gigi Becali a anunțat deja câteva schimbări la echipă. Mirel Rădoi (44 de ani) a fost ”instalat” până în vară, iar patronul FCSB-ului va înființa și un departament de scouting, pe care-l va conduce chiar el.

Printre altele, Becali și MM Stoica se gândesc deja la transferurile din vară, iar oficialul FCSB spune că există deja o țintă concretă, pe care campioana o va accesa. Fără să-i dea numele, managerul general a spus că este vorba despre un mijlocaș care va rămâne liber de contract în vară.

MM Stoica anunță: FCSB, pe urmele unui mijlocaș ”foarte, foarte bun”

„Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina. Doar că am pierdut timp, foarte mult timp.

Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Obiectivul setat de Becali pentru Mirel Rădoi este accederea în cupele europene. FCSB trebuie să câștige play-out-ul sau să obțină o clasare în zona primelor două locuri, iar apoi să treacă la baraj de alte două echipe pentru a-și atinge obiectivul.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

FCSB – 23 puncte UTA Arad – 22 FC Botoșani – 21 Oțelul Galați – 21 Farul Constanța – 19 Petrolul Ploiești – 16 Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 Unirea Slobozia – 13 AFC Hermannstadt – 12 Metaloglobus București – 6

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai