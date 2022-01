Povestea românului care i-a pregătit un cadou lui Jose Mourinho: „O palincă de Bihor”

Atacantul de 17 ani este de doi ani la AS Roma, iar evoluțiile sale par să îi asigure un viitor frumos în Italia. Tânărul este considerat ca un copil cu un IQ de geniu și așteaptă ziua în care va fi chemat de Jose Mourinho la prima echipă a Romei.

Românul are și un cadou pregătit pentru tehnicianul portughez. Acesta vrea să îi ofere lui 'The Special One' ”o pălincă de Bihor”, în ziua în care va ajunge în lotul mare al echipei de pe Stadio Olimpico.

Ganțe e fan de mic al FCSB-ului, iar din străinătate, este innebunit după Real Madrid, echipă antrenată în trecut de Jose Mourinho. El a apucat să cunoască deja câteva dintre vedetele Romei: Tammy Abraham sau Henrik Mkhitaryan.

„Când eram mic şi îl vedeam la Real Madrid, cum antrenează, era impresionant. Acum e un vis care poate deveni realitate. M-am întâlnit cu majoritatea (n.r. jucătorilor de la AS Roma). Toţi sunt băieţi foarte de treabă”, a declarat Patrick Gânţe pentru AntenaSport.

Pe lângă fotbal, Ganțe este pasionat și de matematică, fiind olimpic la această materie. El crede că acesta este unul dintre motivele pentru care a ajuns bun și la fotbal. „Consider că m-a ajutat foarte mult, am o gândire logică şi găsesc cele mai bune soluţii”, a spus internaţionalul de juniori.