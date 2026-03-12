AEK Atena s-a impus clar în deplasarea de la Celje, scor 4-0, iar calificare în „sferturi” pare rezolvată.

Răzvan Marin a fost integralist la oaspeți și a avut o prestație foarte bună.

Răzvan Marin a deblocat meciul din minutul trei

Barnabas Varga a deschis scorul în minutul trei al partidei în urma unei lovituri de cap.

Atacantul a primit o centrarea perfectă din corner de la Răzvan Marin, iar maghiarul a reușit să înscrie încă din primele minute.

Mijlocașul român este cunoscut pentru felul în care execută fazele fixe, iar de această dată și-a confirmat încă o dată clasa.

Apoi, au urmat golurile marcate de Koita, Gacinovic și Moukoudi la ultimul având o contribuție importantă și Răzvan Marin.

În urma acestei prestații, mijlocașul român a primit nota 7,2 din partea portalului Sofascore, astfel că se situează în media echipei.

Răzvan Marin are șase goluri și opt pase decisive în 37 de meciuri jucate în acest sezon în tricoul lui AEK Atena.

3,5 milioane de euro este cota mijlocașului de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com