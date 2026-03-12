LIVE TEXT Optimile Europa League! Doi fotbaliști români luptă pentru calificarea în sferturile de finală

Optimile Europa League! Doi fotbaliști români luptă pentru calificarea în sferturile de finală Europa League
Meciurile tur din optimile de finală ale Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile tur din optimile Europa League.

Doi români sunt implicați în calificarea pentru sferturile de finală: Andrei Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo (joacă acasă cu Olympique Lyon), și Marius Corbu, mijlocașul recent transferat de Ferencvaros Budapesta (joacă acasă cu Sporting Braga), care însă nu este trecut pe lista UEFA.

Radu și Corbu figurează amândoi pe lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de Mondial cu Turcia.

VfB Stuttgart - FC Porto

Bologna - AS Roma

Panathinaikos Atena - Betis Sevilla

Lille - Aston Villa

Celta Vigo - Olympique Lyon

Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga

Nottingham Forest - Midtjylland

Genk - Freiburg

