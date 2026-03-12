LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută meciurile tur din optimile Europa League.

Doi români sunt implicați în calificarea pentru sferturile de finală: Andrei Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo (joacă acasă cu Olympique Lyon), și Marius Corbu, mijlocașul recent transferat de Ferencvaros Budapesta (joacă acasă cu Sporting Braga), care însă nu este trecut pe lista UEFA.

Radu și Corbu figurează amândoi pe lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de Mondial cu Turcia.