Ionuț Radu (28 de ani) a încheiat nefericit partida Celta Vigo - Olympique Lyon 1-1, contând pentru turul optimilor din Europa League.

Ionuț Radu, gafă în Celta Vigo - Olympique Lyon 1-1

Portarul echipei naționale a greșit decisiv la golul marcat de Endrick, în minutul 87, din care a fost stabilit scorul final al confruntării: 1-1.

Brazilianul împrumutat de Real Madrid la francezi a șutat de la marginea careului. Execuția sa nu a fost foarte puternică, motiv pentru care Ionuț Radu a încercat să prindă balonul.

S-a dovedit a fi însă o mare greșeală. Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă, având la faza respectivă și o vizibilitate redusă. VAR a verificat momentul, însă nu l-a salvat pe român.

Nota lui Ionuț Radu

Până să greșească la șutul lui Endrick, Ionuț Radu a avut o evoluție sigură împotriva celor de la Olympique Lyon.

Din acest motiv, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu nota 7, printre cele mai bune evaluări de pe teren.

Eroarea sa poate cântări însă decisiv în lupta pentru calificarea în sferturile Europa League. Returul de la Lyon este programat să se desfășoare pe 19 martie.