Surpriză de proporții! Jose Mourinho discută preluarea unei naționale din Africa. Președintele a făcut anunțul

Jose Mourinho a preluat AS Roma la începutul sezonului actual, semnând un contract pe trei sezoane, însă "The Special One" ar fi purtat deja discuții cu naționala Nigeriei, susține președintele Federației, Amaju Pinnick.

Jose Mourinho, ofertă din Nigeria

Nigeria s-a despărțit recent de germanul Gernot Rohr, iar "super vulturii" caută un înlocuitor pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se va desfășura în perioada 9 ianuarie - 6 februarie.

Amaju Pinnick, președintele Federației Nigeriene de Fotbal, anunță că își dorește "un antrenor de top", iar printre cele trei variante luate în calcul se numără și Jose Mourinho, cu care ar fi purtat deja discuții.

"Noul antrenor trebuie să pună accent pe disciplină. Un alt criteriu va fi reprezentat de dorința acestuia de a câștiga trofee, de cât de motivat este. Nu pot să vă spun că nu am discutat cu Mourinho pentru că deja am făcut asta. Inclusiv ministrul sportului a discutat cu Mourinho și nu este nimic în neregulă cu asta", a spus Pinnick, citat de Daily Mail.

Șeful fotbalului din Nigeria spune că, pe lângă Mourinho, alte variante luate în calcul pentru postul de selecționer sunt portughezul Jose Peseiro (61 de ani), fostul antrenor al Rapidului, care e liber de contract din august, după ce a plecat de la naționala Venezuelei, și sârbul Mladen Krstajic (47 de ani), care a semnat recent cu Maccabi Tel Aviv.

Deși Pinnick spune că a discutat cu Jose Mourinho, este greu de crezut că portughezul va lua în calcul să facă o schimbare, având în vedere că abia a început un proiect la AS Roma. Prima parte a sezonului nu a fost una groavă pentru italieni, care se află acum pe locul 6 în Serie A, cu 32 de puncte, la 14 lungimi de liderul Inter.

Nigeria a fost repartizată în grupa D la Cupa Africii pe Națiuni, alături de Egipt, Sudan și Guineea Bissau.