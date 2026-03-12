Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Firește, cu astfel de „ingrediente“, cei mai mulți jucători români din țară visează să ajungă la campioana en-titre, picată în play-out, între timp. Chiar dacă aici e și o mare problemă: Gigi Becali. Dacă n-ai nervii tari, un astfel de patron te va distruge. Mental și fotbalistic. Lucru care s-a văzut, în mod repetat, de-a lungul anilor.

Marian Aliuță: „Trebuia să rămân la Șahtior!“

Dacă tentația FCSB pentru jucătorii din țară e de înțeles până la un punct, în schimb, să semnezi cu clubul patronat de Gigi Becali, atunci când îți merge bine afară e cam ciudat. De fapt, o greșeală! Una pe care a recunoscut-o acum, după 24 de ani, Marian Aliuță (48 de ani).

Un mijlocaș tehnic, Aliuță a ales să revină în țară, la Steaua (n.r. – cum se numea pe atunci echipa lui Becali), în 2002. Asta deși îi mergea foarte bine la Șahtior Donțek! Prezent acum la emisiunea „Fotbalul: povestea mea“, difuzată de Eurosport, Aliuță a vorbit, în mod deschis, despre greșeala comisă în 2002.

„Ce aș schimba în cariera mea? Aș alege să rămân la Șahtior. Atunci când m-am întors la Steaua, am făcut un pas înapoi, deși era Steaua. Jucam în Champions League, câștigasem campionatul și cupa, și a trebuit să vin la Steaua pe o sumă de cinci ori mai mică decât la Șahtior. Visul meu, de când am făcut junioratul la Steaua, a fost să îmbrac acel tricou la echipa mare. Și acel vis m-a urmărit, ca să zic așa. Deși trebuia să las faptul că jucam la o echipă care era deja în Champions League, câștigasem campionatul cu un antrenor mare - Nevio Scala - și am ales cu inima. De aceea, este bine să te gândești de zece ori și să alegi cum este mai bine profesional și unde simți că vei urca, decât să urmezi acel vis, cum am făcut eu“, a povestit Aliuță.

În CV-ul acestuia, figurează trei trofee cucerite cu Șahtior Donețk: un titlu (2001/2002) și două cupe (2000/2001 și 2001/2002). După ce s-a întors în țară, Aliuță a cucerit un titlu cu Steaua (n.r. – FCSB-ul de acum) în 2004-2005.