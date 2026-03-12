La începutul sezonului 2024-2025, Gigi Becali își punea mari speranțe în atacantul care a reușit să impresioneze la Universitatea Cluj. A plătit 300.000 de euro pentru a-l transfera, dar a renunțat la el după o jumătate de sezon.

De aproape o lună, Daniel Popa evoluează pentru ultima clasată Metaloglobus, cu care a fost convins să semneze după mai bine de cinci luni ca jucător liber de contract. Mihai Teja (47 de ani), fostul antrenor al nou-promovatei, a dezvăluit cum a reușit transferul.

După o perioadă petrecută ”pe bară”, Popa a acceptat oferta de la Metaloglobus pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel, chiar dacă salariile de la club nu sunt pe măsura celorlalte echipe din Superligă, așa cum a dezvăluit Teja într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mihai Teja dezvăluie cum l-a convins pe Daniel Popa să semneze cu Metaloglobus

„Păi pe Daniel Popa l-am sunat, am vorbit cu el, i-am spus că e spre binele lui să încerce să joace, pentru că n-a mai jucat de foarte mult timp, are posibilitatea la o echipă la care poate să-și aducă și aportul și e un 'win-win'! Doar așa poți să aduci jucători, să-i faci să înțeleagă că poate să fie și pentru ei un loz câștigător, să te ajute și pe tine.

Gândiți-vă ce jucători am luat eu, l-am luat pe Ely Fernandes care nu jucase de doi ani. Toată lumea spunea 'Băi, ești nebun?'. Prima cerință ca să vină la Metaloglobus nu era calitatea.

Normal că am fi vrut și calitate în prețul ăla, dar greu. Prima cerința era să vină în bugetul nostru, în salariul nostru. Dacă spunea că acceptă, apoi triam. Toată lumea vrea să meargă la mai bine, puțini jucători vin să joace dacă nu poți să le oferi cam ce cred ei.”, a spus Mihai Teja, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Metaloglobus a încheiat sezonul regulat cu 12 puncte, astfel că va începe play-out-ul cu șase, de pe ultima poziție. Următoarea clasată, Hermannstadt, are 12 puncte, iar primul loc de baraj 13.

Înlocuitorul lui Mihai Teja, Florin Bratu, a debutat cu un rezultat de egalitate la Metaloglobus, scor 2-2 cu UTA Arad.

De-a lungul carierei, Daniel Popa a mai evoluat la Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Universitatea Cluj, Daejeon Hana și Genclerbirligi, având în palmares un titlu de campion al României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.