Mourinho și-a pierdut cumpătul după eșecul cu Juventus: "Când ești în rahat, trebuie să te ridici. Colaps!"

Deși totul părea să meargă în favoarea Romei, care avea 3-1 din minutul 53, Juventus a arătat o răbufnire de orgoliu și a marcat de trei ori în șapte minute. Locatelli (70'), Kulusevski (72') și De Sciglio (77') au înscris pentru formația lui Massimiliano Allegri, care a plecat cu toate cele trei puncte din capitala Italiei.

Jose Mourinho, dur după Roma - Juventus 3-4

La finalul meciului, Jose Mourinho a criticat "mentalitatea" jucătorilor săi, care nu au mai avut reacție din minutul 70.

"Am avut controlul total timp de 70 de minute. Echipa a jucat foarte bine și a avut mentalitatea aceea de a deține controlul, am intrat bine în meci. Am presat sus și am avut inițiativă, iar timp de 70 de minute a fost foarte bine.

Apoi, colaps din punct de vedere psihologic. Golul de 3-2 ne-a omorât. Când îi permiți unei echipe cu mentalite puternică precum Juventus să înscrie, panica se instalează. Avem un complex psihologic.

Când ești în rahat, trebuie să te ridici în picioare, dar în vestiarul nostru sunt persoane prea slabe. Le-am spus jucătorilor că, dacă meciul s-ar fi terminat după 70 de minute, ar fi fost o prestație extraordinară. Din nefericire, nu s-a încheiat atunci", a declarat Jose Mourinho pentru DAZN, citat de Football Italia.

În urma acestui rezultat Juventus rămâne aproape de locurile de Champions League, ocupând locul 5, cu 38 de puncte. De partea cealaltă, Roma ajunge la trei meciuri consecutive fără victorie în Serie A și coboară pe poziția a opta, cu 32 de puncte.

În runda următoare, Juventus primește vizita lui Udinese, iar Roma o va înfrunta pe Cagliari.