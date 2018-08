Modric nu renunta la Inter! Declaratia care reaprinde totul: "Vrea sa fie un star in Serie A!"

Numele lui Luka Modric a fost asociat unui transfer la Inter Milano.

Chiar daca lucrurile pareau sa se fi linistit, un anunt al agentului lui Modric a spus ca "mai devreme sau mai tarziu, Luka va juca in Italia", potrivit Tuttosport.

Pare ca Modric este disperat sa paraseasca Real Madrid, insa oficialii clubului nu vor sa renunte asa usor la croat, in ciuda interesului manifestat de Inter pentru jucator.

De vreme ce perioada de transferuri din Italia se incheie vineri, este de asteptat ca Modric sa ramana Real si in acest sezon.

Totusi, agentul croatului a declarat in presa italiana ca dorinta lui Modric de a ajunge in Serie A ramane valabila.

"Oricare ar fi motivul, Modric vrea sa fie un star in Serie A cu Inter. Sa vedem. Cred ca, mai devreme sau mai tarziu, Luka va juca in Italia. Ca si alti croati de varsta lui, a crescut urmarind fotbalul italian", a spus agentul Marko Naletilic.

"Faptul ca Inter Milano a incercat sa-l transfere, iar Modric a luat in considerare oferta lor arata influenta pe care Ronaldo o are deja in fotbalul italian", a completat acesta.

Real Madrid nu vor sa-l lase pe Modric sa plece, mai ales ca si compatriotul lui, mijlocasul Mateo Kovacic, a plecat de la echipa fiind imprumutat, pentru un an, la Chelsea.