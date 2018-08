RASTURNARE de situatie in cazul lui Modric! Anuntul facut azi de spanioli! Real Madrid a luat decizia finala

Luka Modric e dorit de Inter Milano.

Croatul Luka Modric, care evolueaza la Real Madrid de sase ani, si-a extins contractul cu campioana Europei dupa o reevaluare salariala, scrie presa iberica.

In urma unui acord cu conducerea clubului, Modric ar urma sa aiba acelasi salariu cu al capitanului Sergio Ramos (11 milioane euro sezonul trecut), dar in continuare sub cel al lui Gareth Bale.

Gruparea madrilena nu a facut niciun anunt oficial, dar Modric s-a antrenat cu restul lotului si a avut o discutie cu presedintele Florentino Perez.

Oferta inaintata jucatorului croat de oficialii lui Real a fost facuta in conditiile in care acesta era extrem de tentat sa plece la echipa Inter Milano care se aratase interesata de serviciile mijlocasului.

Modric, desemnat cel mai bun jucator al Mondialului 2018 si care va implini 33 de ani pe 9 septembrie, are contract pana in 2020 cu echipa madrilena cu un salariu anual de 9 milioane euro.