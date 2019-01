Modric a vorbit DESCHIS despre DESPARTIREA de Real Madrid! Ce spune croatul despre ofertele pe care le are

Luka Modric a inscris si in ultima partida jucata de Real Madrid contra Sevillei.

Croatul castigator al Balonului de Aur si vicecampion mondial alaturi de natioanal tarii sale a impresionat sezonul trecut si continua sa o faca, astfel ca este dorit de nume mari, precum Juventus si Inter.

Totusi, Modric nu se gandeste sa se desparta de Real Madrid, indiferent de ofertele care i se fac.

"Mai am un an si jumatate de contract cu Real MAdrid. Sunt foarte fericit aici, la fel ca in prima zi. Vreau sa duc contractul pana la final", a spus Modric la El Chiringuito.

Luka Modric a marcat golul al doilea al Realului in meciul castigat 2-0 cu Sevilla pe Bernabeu. Prima reusita i-a revenit lui Casemiro.